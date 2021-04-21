У кімнаті, де перебував президент клубу Української прем'єр-ліги, вибухнула граната

У кімнаті, де перебував президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк, вибухнула граната, повідомляє ТК "Футбол 1/2/3".

У момент події в приміщенні перебували три людини, конфліктів між ними не було. У результаті вибуху одна людина отримала важкі травми, інша - осколкові поранення, і тільки Поворознюк дивом залишився неушкодженим.

58-річного чоловіка, який постраждав найсильніше, терміново доправили до лікувального закладу, де сьогодні від отриманих травм він помер.

Сам Поворознюк так прокоментував цей інцидент.

"Мій стан? Усе нормально, я не в лікарні.

Ні з чим це (вибух, - LB.ua) не пов'язую, не можу отямитися. Єдине не знаю – як я вижив, просто не знаю.

Коли сидиш говориш з людьми ні про що, смієшся, і тут дивак кладе гранату на стіл. Не розумію, як я вижив. Мене накриває столом, столи і ікони мене накривають, мене це врятувало", - заявив Поворознюк.

Додамо, що за інформацією FootballHub, зустріч, на якій стався вибух, не була пов'язана з футболом. Також відомо, що вибух стався не в офісі футбольного клубу.

Поліція розслідує факт нападу на президента "Інгульця".