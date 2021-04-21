Суперліга за крок від краху: 6 клубів АПЛ заявили про вихід із проєкту

Очікується підтвердження від ще двох клубів.

Фото: The Sun

Через два дні після заяви 12 клубів про створення європейської Суперліги половина клубів із цього списку на своїх офіційних сайтах опублікували інформацію про вихід з проєкту.

Пів дюжини відмовників представляють Англійську прем'єр-лігу: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем", "Арсенал" і "Ліверпуль".

Поки що немає інформації від пресслужби "Челсі", але, за твердженням журналіста Фабріціо Романо, клуб зі "Стемфорд Брідж" опублікує заяву про вихід із Суперліги пізніше.

Chelsea are working on the official statement too - as they were playing against Brighton in the last hours. But #CFC will be out of the #SuperLeague as the other English clubs too, no doubt. 🚨🔵 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021

Повідомляли, що "Атлетіко" і "Барселона" також вирішили покинути проєкт, але офіційного підтвердження від них не надходило.

Нагадаємо, про створення нового турніру домовилися "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Реал" і "Тоттенгем".

Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес, віцепрезидентами - президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі і власник МЮ Джоель Глейзер.

Однак цей проєкт наразився на спротив з боку офіційних органів - УЄФА, ФІФА і національних асоціацій футболу.

У той самий час турнір розкритикували громадськість і вболівальники.

Зокрема, фани всіх англійських клубів-засновників Суперліги засудили рішення босів створити новий турнір.

Водночас причиною рішення англійських клубів вийти з проєкту став не тільки тиск громадськості, а й вельми вигідна пропозиція від УЄФА, інформує Mundo Deportivo. За даними ЗМІ, Союз європейських футбольних асоціацій запропонував клубам з АПЛ солідну компенсацію, однак точна сума не називається.