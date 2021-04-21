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Суперліга за крок від краху: 6 клубів АПЛ заявили про вихід із проєкту

Очікується підтвердження від ще двох клубів.

Фото: The Sun

Через два дні після заяви 12 клубів про створення європейської Суперліги половина клубів із цього списку на своїх офіційних сайтах опублікували інформацію про вихід з проєкту.

Пів дюжини відмовників представляють Англійську прем'єр-лігу: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем", "Арсенал" і "Ліверпуль".

Поки що немає інформації від пресслужби "Челсі", але, за твердженням журналіста Фабріціо Романо, клуб зі "Стемфорд Брідж" опублікує заяву про вихід із Суперліги пізніше.

Повідомляли, що "Атлетіко" і "Барселона" також вирішили покинути проєкт, але офіційного підтвердження від них не надходило.

Нагадаємо, про створення нового турніру домовилися "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Реал" і "Тоттенгем".

Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес, віцепрезидентами - президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі і власник МЮ Джоель Глейзер.

Однак цей проєкт наразився на спротив з боку офіційних органів - УЄФА, ФІФА і національних асоціацій футболу.

У той самий час турнір розкритикували громадськість і вболівальники.

Зокрема, фани всіх англійських клубів-засновників Суперліги засудили рішення босів створити новий турнір.

Водночас причиною рішення англійських клубів вийти з проєкту став не тільки тиск громадськості, а й вельми вигідна пропозиція від УЄФА, інформує Mundo Deportivo. За даними ЗМІ, Союз європейських футбольних асоціацій запропонував клубам з АПЛ солідну компенсацію, однак точна сума не називається.

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