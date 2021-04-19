Алекс Фергюсон розніс створення європейської футбольної Суперліги

Найтитулованіший тренер британського футболу, легендарний екснаставник "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон прокоментував створення європейської футбольної Суперліги.

Сер Алекс вважає, що поява Суперліги - відхід від цінностей футболу.

"Суперліга - це відхід від усіх цінностей, які сповідував футбол протягом останніх 70 років. Я був гравцем провінційної команди "Данфермлайн" у 60-х і тренував "Абердин", але завжди уявляв перемогу в Кубку володарів кубків як підкорення Евересту", - цитує 79-річного Фергюсона Reuters.

"Евертон" витрачає 500 млн фунтів на будівництво нового стадіону, щоб зіграти в Лізі чемпіонів. Шанувальники у всьому люблять змагання, як воно є.

Коли я був у "Юнайтеді", ми грали в чотирьох фіналах ЛЧ, і ці вечори завжди були найособливішими", - зазначив Фергюсон.

Підтримує свого колишнього боса ексзахисник МЮ Гарі Невілл.

"Я вважаю, що висувати пропозиції в розпал COVID, в розпал економічної кризи - це абсолютний скандал.

"Юнайтеду" й іншим клубам великої шістки, які приєдналися до нього, проти решти Прем'єр-ліги, має бути соромно", - сказав він.

Як повідомляли, 12 провідних футбольних клубів Європи: "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Реал" і "Тоттенгем" - оголосили, що створюють новий турнір - Суперлігу.

Ще трьом клубам запропонують приєднатися найближчим часом.

Тим часом Європейський футбольний союз виступив різко проти такого турніру, назвавши проєкт "цинічним".