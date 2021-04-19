Напередодні пройшли півфінальні матчі Кубка Англії, за результатами яких стали відомі фіналісти найдавнішого футбольного турніру в світі.

Їм стали "Лестер" і "Челсі".

В обох півфіналах все вирішив єдиний гол, і, що примітно, він був забитий на одній і тій же хвилині - 55-й.

Ця хвилина стала фатальною для "Саутгемптона" в протистоянні з "лисицями" і для "Манчестера Сіті" в поєдинку проти "Челсі".

Таким чином, підопічні Хосепа Гвардіоли вже точно не дорахуються одного трофея в сезоні, і не стануть першою командою в Англії, якій вдалося б зробити своєрідний покер.

Але "містяни" залишаються ще в розіграші трьох турнірів - Ліги чемпіонів, де вони вийшли до півфіналу, Кубка Англійської ліги, де вони у фінальному матчі зустрінуться з "Тоттенгемом", а в АПЛ вони очолюють турнірну таблицю, маючи 8 очок відриву від своїх земляків з "Юнайтед".

Огляд матчу "Челсі" - "Манчестер Сіті".