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12 європейських футбольних грандів оголосили про створення Суперліги: УЄФА заявила про їхнє виключення

Про створення нового турніру – Суперліги – домовилися "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Реал" і "Тоттенгем".

12 європейських футбольних грандів оголосили про створення Суперліги: УЄФА заявила про їхнє виключення
Фото: EPA/UPG

12 європейських топклубів, які оголосили про створення європейської Суперліги, буде виключено зі складу учасників національних турнірів, а також зі змагань під егідою УЄФА, повідомляє пресслужба організації.

Під заявою УЄФА підписалися Англійська футбольна асоціація, Англійська прем'єр-ліга, Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF), LaLiga, Італійська федерація футболу (FIGC) і Lega Serie A.

Нагадаємо, на створення нового турніру – Суперліги – погодилися "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Реал" і "Тоттенгем". Ще трьом клубам запропонують приєднатися найближчим часом. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті "Реала".

У заяві на офіційному сайті "Челсі" уточнено, що Суперліга буде управлятися клубами-засновниками.

Європейський футбольний союз виступив різко проти такого турніру, назвавши проєкт "цинічним".

Додамо, що в списку немає чинного переможця Ліги чемпіонів "Баварії" і фіналіста минулого і півфіналіста нинішнього розіграшу "Парі Сен-Жермена".

Нагадаємо, дана перспектива створення прямого конкурента Ліги чемпіонів дуже стурбувала також і ФІФА, яка на офіційному сайті вже виступила зі спільною заявою з УЄФА, в якому попереджає, що гравці, які будуть брати участь в Суперлізі, будуть внесені в чорний список і виключені з клубного чемпіонату світу та еврокубів.

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