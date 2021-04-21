Власник "Ліверпуля" попросив пробачення у фанів за Суперлігу

Фото: EPA/UPG Джон Генрі

Американський власник "Ліверпуля" Джон Генрі після виходу клубу із Суперліги звернувся до вболівальників клубу із заявою, в якій відзначив міць фанатського руху "червоних" і попросив вибачення за проєкт Суперліги.

"Я хочу попросити вибачення в усіх уболівальників клубу за той розкол, який стався в останні 48 годин. Це очевидно, що запропонований проєкт ніколи не вижив би без підтримки уболівальників. Ви чітко дали зрозуміти, що Суперліга - не найкраще рішення. Ми почули вас", - наводить слова Генрі пресслужба клубу з "Енфілду".

"Я хочу попросити вибачення в Юргена Клоппа, гравців і всіх, хто так старанно працює в "Ліверпулі", щоб уболівальники пишалися нами. Ситуація показує, яку силу мають уболівальники, мають по праву.

Дуже важливо, щоб футбольна сім'я "Ліверпуля" залишалася непорушною. Можу обіцяти вам, що зроблю все, що в моїх силах, щоб сприяти цьому", - зазначив власник "Ліверпуля".

"Ми багато працювали на благо клубу. Наша робота ще не закінчена. І я сподіваюся, ви зрозумієте, що навіть коли ми робимо помилки, ми намагаємося працювати в інтересах клубу. У цій справі я підвів вас, і мені дуже шкода", - підсумував Генрі.