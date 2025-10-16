Андрій Шевченко очолив один із комітетів ФІФА

Легенда українського футболу, президент УАФ Андрій Шевченко стане головою комітету ФІФА з питань майбутнього футболу.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації, на 74-ому конгресі керівної світової футбольної організації було ухвалене рішення про реструктуризацію постійних комітетів. До них буде залучено представників більшої кількості країн.

Шевченко працюватиме на чолі відомства, яке пропонує вектор розвитку світового футболу, упродовж чотирирічного терміну. Також до структур ФІФА увійде голова комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль. Вона буде представляти нашу державу у комітеті зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.