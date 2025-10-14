Еліна Світоліна стала однією з номінанток премії Heart Award

Еліна Світоліна допомогла українській збірній з тенісу дійти до півфіналу у Кубку Біллі Джин Кінг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала номінанткою премії Heart Award. Таким чином визнано її виступ у Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Укрінформ.

Еліна Світоліна допомогла українській збірній з тенісу дійти до півфіналу змагань. Це стало історичним досягненням для збірної.

Крім Світоліної, на нагороду претендують Джессіка Пегула (США), Жасмін Паоліні (Італія) та Елізабетта Коччаретто (Італія).

Нагорода Heart Award вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на турнірі BJK Cup протягом року.

Переможниця отримує грошову винагороду, яку може пожертвувати на благодійність на свій вибір.