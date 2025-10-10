Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Дружина Забарного про обстріл України: «Це наша реальність через терористів»

Уночі 10 жовтня відбулася чергова масована атака ворога.

Дружина Забарного про обстріл України: «Це наша реальність через терористів»
Ілля й Ангеліна Забарні
Фото: instagram.com/angelinarr_

Дружина футболіста ПСЖ Іллі Забарного Ангеліна відреагувала на масований російський обстріл. 

Вона виклала на своїй сторінці в Інстаграмі світлини наслідків російської атаки з підписами.

«Ще одна жахлива ніч в Україні.

Ніхто не спав цілу ніч через російські ракети та дрони. Вони залишили Київ без електрики та води. Це наша реальність через терористів», – йдеться в сторіч Забарної.

Вона також показала, в яких умовах була змушена спати через російський обстріл.

«Ось так я намагалась спати, але, вочевидь, безуспішно. Це продовжувалось з 11-ї вечора до 7.30 ранку», – написала Ангеліна, яка зараз перебуває в Україні.

Нагадаємо, РФ атакувала Україну понад 450 дронами і 30 ракетами, знеструмлення є у 9 областях.

Сьогодні, 10 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Ісландії в третьому матчі відбору до Чемпіонату світу 2026 року.
