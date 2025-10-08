Молодіжна збірна України з футболу не змогла вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу U20

Молодіжна збірна України з футболу вперше поступилась на чемпіонаті світу U20.

Збірна України поступилась Іспанії в матчі 1/8 фіналу з рахунком 0:1 (Гарсія, 24).

Молодіжна збірна України з футболу вийшла в плейоф з першого місця у групі B, де здобула дві перемоги над Парагваєм та Кореєю, а також зіграла нічиєю в з Панамою.

Таким чином українська “молодіжка” вп'яте вийшла до плейоф чемпіонату світу з футболу.

Поразка проти Іспанії стала четвертою для "синьо-жовтих" на стадії 1/8 фіналу, а єдиний раз Україна проходила далі цієї стадії в 2019 році, коли молодіжна збірна виборола чемпіонство.