Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Молодіжна збірна України з футболу не змогла вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу U20

Збірна України поступилась Іспанії у 1/8 фіналу.

Молодіжна збірна України з футболу не змогла вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу U20
Молодіжна збірна України з футболу поступилась Іспанії
Фото: Андрій Ющак

Молодіжна збірна України з футболу вперше поступилась на чемпіонаті світу U20.

Збірна України поступилась Іспанії в матчі 1/8 фіналу з рахунком 0:1 (Гарсія, 24).

Молодіжна збірна України з футболу вийшла в плейоф з першого місця у групі B, де здобула дві перемоги над Парагваєм та Кореєю, а також зіграла нічиєю в з Панамою.

Таким чином українська “молодіжка” вп'яте вийшла до плейоф чемпіонату світу з футболу

Поразка проти Іспанії стала четвертою для "синьо-жовтих" на стадії 1/8 фіналу, а єдиний раз Україна проходила далі цієї стадії в 2019 році, коли молодіжна збірна виборола чемпіонство.
