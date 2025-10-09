Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Полтавська “Ворскла” провела перший матч у жіночому Кубку Європи

Полтавчанки розійшлись миром з данською “Фортуною”.

Полтавська “Ворскла” провела перший матч у жіночому Кубку Європи
Полтавська “Ворскла” провела перший матч у жіночому Кубку Європи
Фото: ФК "Ворскла"

8 жовтня жіноча команда полтавської “Ворскли” провела перший матч другого раунду Кубку Європи УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

У першому матчі другого раунду Кубку Європи УЄФА українська команда зустрічалася з данською “Фортуною”, матч закінчився з рахунком 1:1. Голи забили Кравчук (24) та Гансен (31).

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 15 жовтня.

  • Футболістки полтавської “Ворскли” стартували у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 - перемогли грузинський “Ланчхуті” (5:0) та литовську “Гінтру” (2:0), але далі за сумою двох матчів поступилися бельгійському “Левену” (0:2, 0:0) і вилетіли до Кубку Європи.
Теми: , , ,
﻿
