Полтавська “Ворскла” провела перший матч у жіночому Кубку Європи

8 жовтня жіноча команда полтавської “Ворскли” провела перший матч другого раунду Кубку Європи УЄФА.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
У першому матчі другого раунду Кубку Європи УЄФА українська команда зустрічалася з данською “Фортуною”, матч закінчився з рахунком 1:1. Голи забили Кравчук (24) та Гансен (31).
Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 15 жовтня.
- Футболістки полтавської “Ворскли” стартували у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 - перемогли грузинський “Ланчхуті” (5:0) та литовську “Гінтру” (2:0), але далі за сумою двох матчів поступилися бельгійському “Левену” (0:2, 0:0) і вилетіли до Кубку Європи.