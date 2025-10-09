У першому матчі другого раунду Кубку Європи УЄФА українська команда зустрічалася з данською “Фортуною”, матч закінчився з рахунком 1:1. Голи забили Кравчук (24) та Гансен (31).

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Полтавська “Ворскла” провела перший матч у жіночому Кубку Європи

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies