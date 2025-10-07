Формула-1. Гран-прі Сінгапуру: «Макларен» достроково став переможцем у Кубку конструкторів

Кубок конструкторів знову у «Макларена»
Ще на старті сезону «Макларен» дав зрозуміти, що претендує захистити титул переможців у Кубку конструкторів. З кожною гонкою пілоти підтверджували заяви команди своїми діями, крок за кроком наближаючись до мети. Перед етапом у Сінгапурі команда «Папая» двома болідами заїжджала на подіум у 12 гонках, а хоча б один із пілотів фінішував у трійці кращих на кожному Гран-прі, окрім Азербайджану й Канади.
І ось, за шість Гран-прі до завершення сезону, «Макларен» таки втілив мрію в реальність, достроково ставши переможцем Кубку конструкторів. Це стало можливим завдяки фінішу Норріса й Піастрі на третій і четвертій сходинках. Цього вистачило, щоб принести «Макларену» 15 і 12 очок відповідно до заліку. Після етапу в Сінгапурі «Папая» випередила свого найближчого переслідувача – «Мерседес» – більш ніж удвічі й гарантувала собі перемогу.
До завершення чемпіонату одна команда максимум може набрати 303 очки у шести гонках Гран-прі й трьох спринтах, а відстань між «Маклареном» і «Мерседесом» складає 325 пунктів. Проста математика.
Турнірна таблиця Кубку конструкторів – п’ятірка кращих (після Гран-прі Сінгапуру):
- «Макларен» — 650 очок;
- «Мерседес» — 325;
- «Феррарі» — 300;
- «Ред Булл» — 290;
- «Вільямс» — 102.
Перемога Рассела
А тепер про перегони! Неочікувано для себе й фанатів Формули-1 перемогу святкував Джордж Рассел. Починаючи з дебютного сезону 2019 року, британець жодного разу не підіймався на подіум на «Марина-Бей».
Цього року все змінилося. Рассел спочатку виграв кваліфікацію, а потім підсилив свій успіх перемогою в основній гонці. З першого кола британець нарощував відрив від опонентів, подекуди діяв по-спортивному нахабно. Щиро кажучи, найцікавіше відбувалося за його спиною, тож він спокійно довів справу до кінця й фінішував переможцем.
Проблеми Ферстаппена
Після перемог в Італії й Азербайджані всі вже почали знову вішати корону на голову Макса Ферстаппена. Чи не зарано?
У Сінгапурі в Макса знову були проблеми з балансом боліда, які переслідували його практично весь сезон. Через них він не зміг поборотися за поул і з Расселом за перемогу. Загалом Ферстаппен більше відстоював другу позицію, намагаючись утримати її й захиститися від двох пілотів «Макларена». Думок про те, щоб наздогнати Рассела, не було.
Так і сталося: пілоти «Макларена» влаштували розбірки між собою, а Ферстаппен фінішував другим.
Розбірки Піастрі й Норріса
Хоча «Макларен» виграв Кубок конструкторів, усередині команди не все так добре. Оскар Піастрі й Ландо Норріс продовжують вирішувати між собою, хто ж номер один.
Уже на старті гонки Норріс атакував свого партнера й із контактом вийшов на третю позицію. Головна подія трапилася далі: контакт викликав питання в Оскара, який по радіо відразу поскаржився на Норріса й саркастично запитав: «Ось така командна тактика, так?»
Обурення Піастрі зрозуміти можна. У той час, як його самого раніше щоразу попереджали про командні правила, Норрісу нічого не сказали. Це можна пояснити тим, що обидва ведуть боротьбу між собою за титул, а в боротьбі, як то кажуть, усі методи помічні.
Після гонки Оскар був малослівним і сказав, що потрібно подивитися повтори. Норріс натомість не побачив у цьому жодних проблем.
«Атака на Піастрі? Нормальна боротьба була. На старті було мокро, я пішов в атаку з невеликим коригуванням кермом, проте нічого більше. Щодо гонки, то темп "Макларена" був не таким, як ми звикли. Ферстаппен не припустився жодної помилки, тому мені було важко його пройти.
Але я задоволений, бо відіграв дві позиції, а команда здобула Кубок конструкторів», – сказав Норріс після перегонів.
Хоч у Сінгапурі Норрісу вдалося обійти Піастрі, в особистому заліку за шість турів до кінця маємо таке розташування пілотів (п’ятірка кращих):
- Оскар Піастрі («Макларен») — 336 очок;
- Ландо Норріс («Макларен») — 314;
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 273;
- Джордж Рассел («Мерседес») — 237;
- Шарль Леклер («Феррарі») — 173.
Наступне Гран-прі сезону Формули-1 відбудеться у неділю, 19 жовтня 2025 року, у США.