Формула-1. Гран-прі Сінгапуру: «Макларен» достроково став переможцем у Кубку конструкторів

Про перебіг головної гонки в Сінгапурі, неочікуваний тріумф Рассела, проблеми Ферстаппена й боротьбу за корону сезону – у підсумках Гран-прі на LB.ua.

Насправді це було очікувано, адже відстань від «Мерседеса» була суттєвою – понад 300 очок. Тепер справа за малим – перемогти в сезоні повинен один із пілотів «Макларена». Піастрі чи Норріс? Дізнаємося упродовж шести турів.

Відтепер можемо говорити точно: «Макларен» знову переміг у Кубку конструкторів. Команда змогла повторити результат минулого року, довівши, що саме її конструктори нині задають тренди в найпрестижніших автоперегонах світу. Вони перемогли достроково – за шість турів до завершення чемпіонату.

Кубок конструкторів знову у «Макларена»

Ще на старті сезону «Макларен» дав зрозуміти, що претендує захистити титул переможців у Кубку конструкторів. З кожною гонкою пілоти підтверджували заяви команди своїми діями, крок за кроком наближаючись до мети. Перед етапом у Сінгапурі команда «Папая» двома болідами заїжджала на подіум у 12 гонках, а хоча б один із пілотів фінішував у трійці кращих на кожному Гран-прі, окрім Азербайджану й Канади.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі під час повороту

І ось, за шість Гран-прі до завершення сезону, «Макларен» таки втілив мрію в реальність, достроково ставши переможцем Кубку конструкторів. Це стало можливим завдяки фінішу Норріса й Піастрі на третій і четвертій сходинках. Цього вистачило, щоб принести «Макларену» 15 і 12 очок відповідно до заліку. Після етапу в Сінгапурі «Папая» випередила свого найближчого переслідувача – «Мерседес» – більш ніж удвічі й гарантувала собі перемогу.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс після піт-стопу виїжджає на трек

До завершення чемпіонату одна команда максимум може набрати 303 очки у шести гонках Гран-прі й трьох спринтах, а відстань між «Маклареном» і «Мерседесом» складає 325 пунктів. Проста математика.

Турнірна таблиця Кубку конструкторів – п’ятірка кращих (після Гран-прі Сінгапуру):

«Макларен» — 650 очок; «Мерседес» — 325; «Феррарі» — 300; «Ред Булл» — 290; «Вільямс» — 102.

Перемога Рассела

А тепер про перегони! Неочікувано для себе й фанатів Формули-1 перемогу святкував Джордж Рассел. Починаючи з дебютного сезону 2019 року, британець жодного разу не підіймався на подіум на «Марина-Бей».

Фото: EPA/UPG Джордж Рассел після перемоги в гонці

Фото: EPA/UPG Джордж Рассел летить до фінішу

Цього року все змінилося. Рассел спочатку виграв кваліфікацію, а потім підсилив свій успіх перемогою в основній гонці. З першого кола британець нарощував відрив від опонентів, подекуди діяв по-спортивному нахабно. Щиро кажучи, найцікавіше відбувалося за його спиною, тож він спокійно довів справу до кінця й фінішував переможцем.

Проблеми Ферстаппена

Після перемог в Італії й Азербайджані всі вже почали знову вішати корону на голову Макса Ферстаппена. Чи не зарано?

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен під час гонки

У Сінгапурі в Макса знову були проблеми з балансом боліда, які переслідували його практично весь сезон. Через них він не зміг поборотися за поул і з Расселом за перемогу. Загалом Ферстаппен більше відстоював другу позицію, намагаючись утримати її й захиститися від двох пілотів «Макларена». Думок про те, щоб наздогнати Рассела, не було.

Так і сталося: пілоти «Макларена» влаштували розбірки між собою, а Ферстаппен фінішував другим.

Розбірки Піастрі й Норріса

Хоча «Макларен» виграв Кубок конструкторів, усередині команди не все так добре. Оскар Піастрі й Ландо Норріс продовжують вирішувати між собою, хто ж номер один.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс

Уже на старті гонки Норріс атакував свого партнера й із контактом вийшов на третю позицію. Головна подія трапилася далі: контакт викликав питання в Оскара, який по радіо відразу поскаржився на Норріса й саркастично запитав: «Ось така командна тактика, так?»

Обурення Піастрі зрозуміти можна. У той час, як його самого раніше щоразу попереджали про командні правила, Норрісу нічого не сказали. Це можна пояснити тим, що обидва ведуть боротьбу між собою за титул, а в боротьбі, як то кажуть, усі методи помічні.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі

Після гонки Оскар був малослівним і сказав, що потрібно подивитися повтори. Норріс натомість не побачив у цьому жодних проблем.

«Атака на Піастрі? Нормальна боротьба була. На старті було мокро, я пішов в атаку з невеликим коригуванням кермом, проте нічого більше. Щодо гонки, то темп "Макларена" був не таким, як ми звикли. Ферстаппен не припустився жодної помилки, тому мені було важко його пройти.

Але я задоволений, бо відіграв дві позиції, а команда здобула Кубок конструкторів», – сказав Норріс після перегонів.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс під час гонки

Хоч у Сінгапурі Норрісу вдалося обійти Піастрі, в особистому заліку за шість турів до кінця маємо таке розташування пілотів (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 336 очок; Ландо Норріс («Макларен») — 314; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 273; Джордж Рассел («Мерседес») — 237; Шарль Леклер («Феррарі») — 173.

Наступне Гран-прі сезону Формули-1 відбудеться у неділю, 19 жовтня 2025 року, у США.