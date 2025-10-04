Без сестер Музичук і Василя Іванчука: яким складом збірна України прибуде на Чемпіонат Європи з шахів

Про склади команд, шанси на успіх наших національних збірних і ролі кожного шахіста на турнірі – в огляді на LB.ua.

На початку жовтня в Батумі стартують командні чемпіонати континенту серед чоловіків та жінок. У складі кожної збірної виступатимуть п’ятеро учасників – чотири основні й один запасний. І в чоловіків, і в жінок у складах збірних України не без кадрових втрат, але їм до снаги продемонструвати конкурентну боротьбу. Бо ж і чемпіон світу Руслан Пономарьов гратиме, й перспективна Божена Піддубна в команді...

Перспективний Самуненков замість легендарного Іванчука

Збірну України представлятимуть ексчемпіон світу Руслан Пономарьов (2633), гросмейстери Андрій Волокитін (2617), Антон Коробов (2596), Ігор Коваленко (2669) й Ігор Самуненков (2568). Наставником колективу буде Олександр Білявський. Сподіваюся, що присутність цього досвідченого шахіста й педагога стане великим плюсом для українців. Він не лише чудовий знавець шахової теорії, а й відмінний психолог, здатний налаштувати команду на найвищі результати.

Фото: Ukrainian Chess Federation Руслан Пономарьов під час шахової Олімпіади

Наші шахісти посідають лише восьму сходинку в рейтингу. Проте чому б не здійснити сенсацію? На першій шахівниці гратиме Пономарьов. На мій погляд, його завданням буде утримати свою дошку. І це йому цілком до снаги. Наприклад, у «Великій швейцарці» Руслан зіграв усі 11 партій унічию, але при цьому поліпшив свій рейтинг. Тобто, переважно він виступав проти шахістів, які мали більший за нього коефіцієнт Ело.

Фото: Ukrainian Chess Federation Українець Антон Коробов виступає на шаховій Олімпіаді.

Волокитін, якщо гра в нього піде, у змозі показати дуже високий результат. Те саме можна сказати й про Коробова, який часто-густо демонструє потужну гру. Мені здається, що саме Антон на третій шахівниці може стати забійником команди. Майже напевне не підведе й Коваленко. Але найбільше любителів шахів цікавить, як виступить наймолодший український гросмейстер Самуненков. На «Великій швейцарці» він значно підвищив рейтинг, а в певних партіях показав чудову гру. Зокрема, його перемога чорними над гросмейстером Олексієм Сараною, який представляє Сербію, була здобута у відмінному стилі. Сподіваємося, й у Батумі він добре допомагатиме команді.

Звичайно, шановний читач спитає: а чому ж немає у складі Василя Іванчука? Можу запропонувати свою версію. Наприкінці жовтня на індійському острові Гоа відбудеться Кубок світу. Єдиним представником України там буде саме Василь Михайлович. Можливо, він ретельно готується до цього змагання…

Отож, ким же будуть наші головні суперники? Рейтинг-фаворитами є німецькі шахісти. Серед них Вінсент Кеймер і Маттіас Блюмаум, які відмінно виступили в Самарканді. Конкурентами також є голландці, французи, англійці, поляки, угорці й азербайджанці. І хоча всі ці команди досить сильні, гадаю, українцям до снаги боротися з ними. Сподіваємося хоча б на призове місце, якщо не на перше…

Фото: Федерація шахів України Збірна України з шахів

Жіноча збірна: шанси є навіть без Музичук

На європейському командному чемпіонаті, який пройде в Батумі, ситуація для української збірної виглядає навіть краще, ніж у чоловіків. Наша команда має третій рейтинг серед усіх. На жаль, через конфлікти з федерацією у складі немає сестер Анни та Марії Музичук. Це, звичайно, різко знижує шанси наших дівчат. З двома провідними львів’янками українки були б одними з двох безперечних фавориток.

Фото: ЛОШФ Анна і Марія Музичук

Нагадуємо, що нашу країну представлятимуть Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталія Жукова та Божена Піддубна. Осьмак досить добре зарекомендувала себе на Кубку світу, та й на «Великій швейцарці» вона часом блищала.

Анна Ушеніна нещодавно відсвяткувала своє сорокаріччя й, думаю, виглядатиме добре на другій шахівниці. Їй достатньо зіграти у свою силу. А дві досвідчені гросмейстерки – Гапоненко й Жукова – теж мають бути на «коні». Жукова взагалі виграла індивідуальний чемпіонат континенту саме в Батумі ще 25 років тому, а через 15 років повторила свій успіх також у Грузії.

Фото: ФШУ Анна Ушеніна

Дуже приємно, що в цьому змаганні дебютують одразу двоє наших молодих обдарованих гравців – Самуненков і Піддубна. Остання виграла відбірні змагання за право потрапити до збірної. Капітаном команди є багаторічний наставник збірної Михайло Бродський.

Головними претендентками на перемогу в турнірі є господарки змагань – шахістки Грузії на чолі з Наною Дзагнідзе. Дуже сильний і рівний склад команди прикрашає її капітан – харків’янин Володимир Ельянов. Майже не сумніваюся, що саме цей колектив стане володарем золотих медалей.

А от за «срібло» цілком до снаги поборотися українкам. Їхніми конкурентками стануть шахістки з Польщі, Казахстану, Азербайджану й Франції.

За виступом наших на Чемпіонаті Європи слдікуйте на LB.ua.