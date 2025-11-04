Василь Іванчук упевнено стартував на Кубку світу з шахів

Як це було – в огляді на LB.ua.

Хоч Іванчук нині суттєво поступається в рейтингу багатьом шахістам, Великий Чакі здатен здійснити сенсацію в матчі буквально з будь-ким. І він уже стартував переможно: у першому раунді Василь елегантно обіграв шахіста з Бангладешу.

В Індії триває Кубок світу з шахів, на якому грає видатний український шахіст Василь Іванчук . Українець пропустив командні чемпіонати Європи серед країн і клубів, щоб підготуватися до цього турніру.

У першому раунді Кубка світу, який триває на індійському острові Гоа, Василь Іванчук грав із 22-річним шахістом із Бангладешу. За жеребом у першій партії Василеві дістався чорний колір, але він провів її на одному диханні. Українець обрав новоіндійський захист, розіграв дебют елегантно й чітко. Він здобув перевагу, потім виграв пішака й реалізував її просто бездоганно.

Фото: ФШУ Василь Іванчук під час шахової партії

На другий день досвідчений українець білими технічно «засушив» гру й залізною рукою довів партію до нічиєї. Варто згадати про Михайла Таля. На турнірі претендентів у тодішній Югославії майбутній чемпіон світу грав просто блискуче. І ось в останній партії проти Пола Бенко його влаштовувала нічия. Він запропонував її, але американець раптом відмовився. Михайло все ж здобув необхідний результат і прокоментував це так: «Коли мені потрібно виграти у Бенко – я виграю, а якщо потрібно зробити нічию, я граю внічию!»

Так і наш Василь. Він запропонував мир якраз на 30-му ході — першому ж моменті, коли це дозволено правилами. Отож, українець переміг у матчі з рахунком 1,5:0,5 і вийшов до другого кола. Там він зустрінеться з американцем Семом Шенклендом.

Що можна сказати про цей двобій? Звичайно, Сем має вищий рейтинг. Напротивагу цьому наш Василь має колосальний досвід, і, мабуть, його шанси в цьому матчі аж ніяк не гірші. А день відпочинку, напевно, став у пригоді львів’янину.

Фото: Ukrainian Chess Federation Василь Іванчук з України думає над ходом під час шахової партії.

Загалом на старті зіграло 156 учасників. І лише у двох випадках менш рейтингові шахісти взяли гору без додаткових партій. Двадцять двобоїв закінчилися внічию — вони гратимуть на тай-брейку. Єдина жінка, яка взяла участь у цьому Кубку, Дівія Дешмух, програла свій матч із рахунком 0:2.

Серед тих, хто очікувано пробився до другого кола: англієць Майкл Адамс, Владислав Артем’єв (під прапором ФІДЕ), Максим Родштейн (Ізраїль), Нільс Гранделіус (Швеція), Бенджамін Гледура (Угорщина), Олександр Донченко (Німеччина), Антон Давид (Іспанія), Іван Чепаринов (Болгарія), Євген Найєр (під прапором ФІДЕ), Олександр Мотильов (Румунія), Макс Вармердам (Нідерланди) та інші.

У першій партії блискучу перемогу швидко здобув грузин Баадур Джобава, але несподівано поступився у другій зустрічі. Утім, думаю, яскравий шахіст Джобава проб’ється до другого кола.