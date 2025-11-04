IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine збере понад 700 учасників 

5 листопада у київському UNIT.City відбудеться четверта щорічна Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025.

У заході візьмуть участь понад 700 учасників – лідерів бізнесу, спорту, медіа й технологій.

Захід стане майданчиком для обміну досвідом, налагодження партнерств і обговорення головних тенденцій спортивного маркетингу. У програмі – панельні дискусії, кейс-презентації й інтерактивні зони від партнерів.

Фото: SBC Summit Ukraine

Загалом на конференції буде понад 40 спікерів, зокрема:

Матвій Бідний, Міністр молоді та спорту України,

Олександр Соколовський, засновник «Текстиль-Контакт»,

Вадим Гутцайт, президент НОК України, Олімпійський чемпіон,

Марина Авдєєва, засновниця «Арсенал Страхування»,

Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM,

Ольга Саладуха, президентка Федерації легкої атлетики України,

Марта Костюк, тенісистка, засновниця Marta Kostyuk Foundation,

Борис Шестопалов, співвласник HD-group,

Дар’я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор,

Валерія Толочина (директорка з маркетингу MEGOGO),

Ігор Маринич (директор Adidas Україна) й інші.

Фото: SBC Summit Ukraine

Повний розклад виступів спікерів доступний на сайті SportBusiness.Media.

Квитки можна придбати за донат через WayForPay.