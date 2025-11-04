Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСпорт

IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine збере понад 700 учасників 

5 листопада у київському UNIT.City відбудеться четверта щорічна Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. 

Фото: SBC Summit Ukraine

У заході візьмуть участь понад 700 учасників – лідерів бізнесу, спорту, медіа й технологій.

Захід стане майданчиком для обміну досвідом, налагодження партнерств і обговорення головних тенденцій спортивного маркетингу. У програмі – панельні дискусії, кейс-презентації й інтерактивні зони від партнерів. 

Фото: SBC Summit Ukraine

Загалом на конференції буде понад 40 спікерів, зокрема: 

  • Матвій Бідний, Міністр молоді та спорту України,
  • Олександр Соколовський, засновник «Текстиль-Контакт», 
  • Вадим Гутцайт, президент НОК України, Олімпійський чемпіон,
  • Марина Авдєєва, засновниця «Арсенал Страхування»,
  • Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM,
  • Ольга Саладуха, президентка Федерації легкої атлетики України,
  • Марта Костюк, тенісистка, засновниця Marta Kostyuk Foundation,
  • Борис Шестопалов, співвласник HD-group,
  • Дар’я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор,
  • Валерія Толочина (директорка з маркетингу MEGOGO), 
  • Ігор Маринич (директор Adidas Україна) й інші.

Фото: SBC Summit Ukraine

Повний розклад виступів спікерів доступний на сайті SportBusiness.Media.

Квитки можна придбати за донат через WayForPay.
