IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine збере понад 700 учасників 

У заході візьмуть участь понад 700 учасників – лідерів бізнесу, спорту, медіа й технологій.
Захід стане майданчиком для обміну досвідом, налагодження партнерств і обговорення головних тенденцій спортивного маркетингу. У програмі – панельні дискусії, кейс-презентації й інтерактивні зони від партнерів.
Загалом на конференції буде понад 40 спікерів, зокрема:
- Матвій Бідний, Міністр молоді та спорту України,
- Олександр Соколовський, засновник «Текстиль-Контакт»,
- Вадим Гутцайт, президент НОК України, Олімпійський чемпіон,
- Марина Авдєєва, засновниця «Арсенал Страхування»,
- Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM,
- Ольга Саладуха, президентка Федерації легкої атлетики України,
- Марта Костюк, тенісистка, засновниця Marta Kostyuk Foundation,
- Борис Шестопалов, співвласник HD-group,
- Дар’я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор,
- Валерія Толочина (директорка з маркетингу MEGOGO),
- Ігор Маринич (директор Adidas Україна) й інші.
Повний розклад виступів спікерів доступний на сайті SportBusiness.Media.
Квитки можна придбати за донат через WayForPay.