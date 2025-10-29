Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні
ГоловнаСпорт

Українці врятували "Жирону" у Кубку Іспанії, встановивши національний рекорд

Ще ніколи одночасно на полі у країнах топ-5 ліг Європи не було стільки наших гравців.

Жирона - Констанція 3:2
Фото: Футбол 24

У футбольному Кубку Короля в Іспанії "Жирона" заледве пройшла скромну "Констанцію" - новина, яка навряд би опинилася у фокусі уваги, якби не особливий рекорд для українців.

Як зазначає "Трибуна", це був перший випадок в історії країн так званих топ-5 ліг Європи (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція), коли на полі за одну команду водночас виступали одразу троє наших співвітчизників. Голкіпер Владислав Крапивцов вийшов у стартовому складі, а Владислав Ванат та Віктор Циганков з'явилися на заміну у другому таймі.

Саме українці зрештою вирішили долю протистояння на користь свого клубу. У першому екстратаймі Ванат спершу віддав асист на Циганкова, а потім забив і сам. "Жирона" у підсумку виграла 3:2, а нападника збірної України визнали найкращим гравцем матчу. 
﻿
