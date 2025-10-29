Українці врятували "Жирону" у Кубку Іспанії, встановивши національний рекорд

Ще ніколи одночасно на полі у країнах топ-5 ліг Європи не було стільки наших гравців.

У футбольному Кубку Короля в Іспанії "Жирона" заледве пройшла скромну "Констанцію" - новина, яка навряд би опинилася у фокусі уваги, якби не особливий рекорд для українців.

Як зазначає "Трибуна", це був перший випадок в історії країн так званих топ-5 ліг Європи (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція), коли на полі за одну команду водночас виступали одразу троє наших співвітчизників. Голкіпер Владислав Крапивцов вийшов у стартовому складі, а Владислав Ванат та Віктор Циганков з'явилися на заміну у другому таймі.

Саме українці зрештою вирішили долю протистояння на користь свого клубу. У першому екстратаймі Ванат спершу віддав асист на Циганкова, а потім забив і сам. "Жирона" у підсумку виграла 3:2, а нападника збірної України визнали найкращим гравцем матчу.