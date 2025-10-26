Мадридці випереджають каталонців на 5 очок у турнірній таблиці.

«Барселона» на чужому полі поступилася «Реалу» (1:2) у 10-му тур іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє пресслужба вершкових.

На 22-й хвилині Мбаппе отримав пас, вийшов на ворота суперника й відкрив рахунок ударом в лівий кут.

Фото: EPA/UPG Кілліан Мбаппе

За 16 хвилин Фермін з меж штрафного зрівняв рахунок ударом в дотик з пасу Решфорда. Крапку в матчі поставив Беллінгем, замкнувши пас Мілітао.

Фото: EPA/UPG Беллінгем під час голу

На 10 доданій до основного часу хвилині півзахисник каталонців Педрі отримав другу жовту картку й пішов з поля.

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін на поле не виходив.

Внаслідок перемоги підопічні Хабі Алонсо закріпилися на вершині турнірної таблиці з 27 очками в активі.

«Барселона» йде другою – 22 пункти після 10 матчів.