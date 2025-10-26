«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Ла Ліга: «Реал» Луніна переміг «Барселону» в матчі з вилученням

Мадридці випереджають каталонців на 5 очок у турнірній таблиці.

Ла Ліга: «Реал» Луніна переміг «Барселону» в матчі з вилученням
«Реал» – «Барселона»
Фото: EPA/UPG

«Барселона» на чужому полі поступилася «Реалу» (1:2) у 10-му тур іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє пресслужба вершкових.

На 22-й хвилині Мбаппе отримав пас, вийшов на ворота суперника й відкрив рахунок ударом в лівий кут.

Кілліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Кілліан Мбаппе

За 16 хвилин Фермін з меж штрафного зрівняв рахунок ударом в дотик з пасу Решфорда. Крапку в матчі поставив Беллінгем, замкнувши пас Мілітао.

Беллінгем під час голу
Фото: EPA/UPG
Беллінгем під час голу

На 10 доданій до основного часу хвилині півзахисник каталонців Педрі отримав другу жовту картку й пішов з поля.

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін на поле не виходив.

Внаслідок перемоги підопічні Хабі Алонсо закріпилися на вершині турнірної таблиці з 27 очками в активі.

«Барселона» йде другою – 22 пункти після 10 матчів.
