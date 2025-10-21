У США помер шаховий гросмейстер українського походження Деніел Народицький

Йому було лише 29 років.

Шаховий клуб Charlotte Chess Center повідомив про смерть американського гросмейстера, відомого коментатора та автора контенту Деніела Народицького.

Як пише The Guardian, колишньому чемпіону світу на юнацькому рівні було лише 29 років. Причина його смерті наразі не відома.

Народицький мав українське коріння: хоч він і народився у Каліфорнії, але його батько був імігрантом з України. У 2013 році він здобув звання гросмейстера. Став відомим не лише як гравець, але й завдяки своїй просвітницькій діяльності: популяризував шахи, створював онлайн-контент, коментував змагання та навчав нові покоління.

Шахова спільнота по всьому світу висловила співчуття родині Народицького. Другий номер світового рейтингу, американець Хікару Накамура назвав його смерть "великою втратою для шахового світу".