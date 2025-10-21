Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСпорт

У США помер шаховий гросмейстер українського походження Деніел Народицький

Йому було лише 29 років.

У США помер шаховий гросмейстер українського походження Деніел Народицький
Деніел Народицький
Фото: MARCA

Шаховий клуб Charlotte Chess Center повідомив про смерть американського гросмейстера, відомого коментатора та автора контенту Деніела Народицького.

Як пише The Guardian, колишньому чемпіону світу на юнацькому рівні було лише 29 років. Причина його смерті наразі не відома.

Народицький мав українське коріння: хоч він і народився у Каліфорнії, але його батько був імігрантом з України. У 2013 році він здобув звання гросмейстера. Став відомим не лише як гравець, але й завдяки своїй просвітницькій діяльності: популяризував шахи, створював онлайн-контент, коментував змагання та навчав нові покоління. 

Шахова спільнота по всьому світу висловила співчуття родині Народицького. Другий номер світового рейтингу, американець Хікару Накамура назвав його смерть "великою втратою для шахового світу". 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies