Роналду отримує найбільшу зарплату серед футболістів – Forbes

Португальцю вдалося обігнати аргентинця Ліонеля Мессі.

Роналду отримує найбільшу зарплату серед футболістів – Forbes
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Португальський футболіст «Аль-Насра» Кріштіану Роналду очолив рейтинг найоплачуваніших футболістів світу.

Про це повідомляє Forbes.

За інформацією видання, за сезон 2025/2026 португалець заробив близько 280 мільйонів євро. Йдеться про офіційну зарплату, призові, бонуси, спонсорські угоди й бізнес.

На другій сходинці розташувався аргентинський гравець «Інтер Маямі» Ліонель Мессі – 130 мільйонів євро.

Десятка найбільш високооплачуваних футболістів світу: 

  1. Кріштіану Роналду («Аль-Наср») – 280 млн доларів (230 млн «на полі» + 50 млн «поза полем»)
  2. Ліонель Мессі («Інтер» Маямі) – 130 (60+70) млн
  3. Карім Бензема («Аль-Іттіхад») – 104 (100+4) млн
  4. Кіліан Мбаппе («Реал» Мадрид) – 95 (70+25) млн
  5. Ерлінґ Голанд («Манчестер Сіті») – 80 (60+20) млн
  6. Вінісіус Жуніор («Реал» Мадрид) – 60 (40+20) млн
  7. Мохамед Салах («Ліверпуль») – 55 (35+20) млн
  8. Садіо Мане («Аль-Наср») – 54 (50+4) млн
  9. Джуд Беллінгем («Реал» Мадрид) – 44 (29+15) млн
  10.  Ламін Ямаль («Барселона») – 43 (33+10) млн

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перейшов у «Аль-Наср» узимку 2023 року.

Станом на зараз в активі футболіста 948 голів за клуби й збірну Португалії.
