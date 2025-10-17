Роналду отримує найбільшу зарплату серед футболістів – Forbes

Португальський футболіст «Аль-Насра» Кріштіану Роналду очолив рейтинг найоплачуваніших футболістів світу.

Про це повідомляє Forbes.

За інформацією видання, за сезон 2025/2026 португалець заробив близько 280 мільйонів євро. Йдеться про офіційну зарплату, призові, бонуси, спонсорські угоди й бізнес.

На другій сходинці розташувався аргентинський гравець «Інтер Маямі» Ліонель Мессі – 130 мільйонів євро.

Десятка найбільш високооплачуваних футболістів світу:

Кріштіану Роналду («Аль-Наср») – 280 млн доларів (230 млн «на полі» + 50 млн «поза полем») Ліонель Мессі («Інтер» Маямі) – 130 (60+70) млн Карім Бензема («Аль-Іттіхад») – 104 (100+4) млн Кіліан Мбаппе («Реал» Мадрид) – 95 (70+25) млн Ерлінґ Голанд («Манчестер Сіті») – 80 (60+20) млн Вінісіус Жуніор («Реал» Мадрид) – 60 (40+20) млн Мохамед Салах («Ліверпуль») – 55 (35+20) млн Садіо Мане («Аль-Наср») – 54 (50+4) млн Джуд Беллінгем («Реал» Мадрид) – 44 (29+15) млн Ламін Ямаль («Барселона») – 43 (33+10) млн

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перейшов у «Аль-Наср» узимку 2023 року.

Станом на зараз в активі футболіста 948 голів за клуби й збірну Португалії.