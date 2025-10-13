Україна обіграла Азербайджан у відборі на чемпіонат світу

Збірна України з футболу здобула максимум очок за жовтневий збір у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. З другої спроби підопічні Сергія Реброва нарешті довели свою перевагу над Азербайджаном.

Порівняно з матчем із Ісландією, головний тренер зробив чотири зміни: Очеретько, Довбик, Волошин та Ярмолюк розпочинали зі старту. На лаві залишилися Калюжний, Ванат і Шапаренко, а Судаков через травму не був у заявці.

Проте результат принесли гравці, яких ротація не стосувалася. У першому таймі простріл Руслана Малиновського зі штрафного замкнув головою Олексій Гуцуляк. А у другій сорокап'ятихвилинці асистент та автор голу помінялися місцями: цього разу Малиновський бив після скидки Гуцуляка.

Між двома взяттями воріт "синьо-жовті" пропустили прикру контратаку, а вже ближче до фінального свистка гол Назара Волошина скасували, бо в стартовій фазі атаки було зафіксовано фол. Тому 2:1 у підсумку - складна і нервова, але все ж перемога України.

У паралельному матчі Ісландія вдома спромоглася зіграти внічию із Францією 2:2 і цим ускладнила нашій збірній завдання потрапити до плей-оф. Усе вирішиться у листопаді в поєдинках саме з цими двома командами.