Повний лазарет і море критики: Україна зіграє з Ісландією у кваліфікації на Чемпіонат світу

У чому перевага Ісландії, як Сергію Реброву зберегти посаду і на які питання можна буде відповісти після матчу — у прев’ю поєдинку на LB.ua .

Цікаво, що поразка в матчі з ісландцями не видається малоймовірною, позаяк у нинішньому стані збірна України — ідеальний противник для вікінгів.

Реброва критикували за те, що національна команда має лише один заліковий пункт після двох матчів кваліфікації на ЧС. Тож аби вийти на головний турнір, збірній потрібно стрибнути вище голови й перемогти команду Ісландії. Ба більше, бажано зробити це двічі. Що буде в разі поразки? Україна фактично втратить шанси потрапити на ЧС, а УАФ не матиме вибору, окрім як звільнити Сергія Станіславовича.

Сергій Ребров не залишив посаду головного тренера збірної України з футболу після провального матчу проти Азербайджану (1:1). Можна припустити, що керівництво УАФ досі вірить у його талант, інакше складно пояснити, чому головна футбольна команда країни підходить до екватора відбору з цим наставником.

Серйозний суперник з нордичним характером

Часи, коли збірна Ісландії була героєм жартів, давно минули. М’яко кажучи, нефутбольна країна з населенням 400 тисяч людей гучно заявила про себе 2016 року і з того часу фактично не зникала з радарів. Збірна вікінгів, як її називали 2016-го на Євро, вирізняється жорсткою грою та класичним англійським стилем.

У її складі немає світових зірок, але він куди солідніший за умовний Азербайджан, за всієї поваги. Згідно з даними transfermarkt, гравці збірної Ісландії коштують 78 мільйонів євро. Найдорожчих футболістів двоє — це Гакон Гаральдссон і Альберт Гудмундссон з «Лілля» й «Фіорентіни» відповідно. Найгірше для українців те, що обидва з атакувальної ланки.

Фото: EPA/UPG Збірна Ісландії протистоїть команді Франції у відборі на ЧС

Нехай вас не вводить в оману той факт, що в команді немає футболістів із цінником хоча б 30+ мільйонів євро. Для їхнього стилю гри це не потрібно. Ісландці вирізняються тим, що грають у силовий футбол. Вони часто використовують довгі паси, полюбляють боротися на другому поверсі й зв’язують більш технічних суперників завдяки дрібним фолам.

Візьмемо для прикладу гру ісландців проти Франції у другому матчі відбору до ЧС у групі D. Поки збірна України намагалася забити Азербайджану, ісландці перевіряли на міцність беззаперечного лідера квартету. Упродовж гри футболісти Ісландії 13 разів сфолили, заробили 2 жовті картки й примудрилися добряче попсувати нерви віцечемпіонам світу. Ісландці сумарно виконали 22 підкати й виграли 49 двобоїв за м’яч. Як наслідок, вони змогли забити й, попри поразку, продемонстрували конкурентну гру.

Фото: EPA/UPG Ісландці зупиняють Мбаппе в матчі відбору до ЧС

Чи може збірна України в нинішньому стані нав’язати ісландцям конкурентну гру й витримати тиск?

Плеяда травмованих і зневірений Миколенко

Для жовтневих матчів відбору Сергій Ребров викликав до лав збірної України 25 футболістів. Варто одразу зауважити, що команді в матчах проти Ісландії й Азербайджану не допоможе Олександр Зінченко. Футболіст зазнав травми в матчі за «Ноттінгем».

Фото: Дан Балашов/УАФ Олександр Зінченко у штабі збірної

Ще одна втрата – це Олександр Зубков, якого спочатку викликали в збірну, але потім відправили додому лікуватися. Вінгера замінив півзахисник «Шахтаря» Олег Очеретько. Не обійшлося й без дебюту: вперше до лав збірної приїхав Владислав Велетень із «Полісся». 23-річний вихованець «Динамо» покликаний за необхідності замінити Віктора Циганкова, який досі лікується після травми.

Не обійшлося й без позитиву. До збірної після річної паузи повернеться Руслан Малиновський. Півзахисник «Дженоа» нарешті відновився після перелому ноги, тому отримав шанс нагадати про себе. Якісний удар півзахисника може стати в пригоді в матчі проти непоступливих ісландців.

Фото: Дан Балашов/УАФ Віталій Миколенко готується до матчу

Не дивина, що збірна України з футболу підходить до матчу проти Ісландії в пригніченому стані. Хлопці вислухали чимало критики за нічию з Азербайджаном (1:1) у минулому матчі, тому перед грою з Ісландією не розраховують на значну підтримку з боку українських уболівальників. На це натякнув захисник Віталій Миколенко, який теж лише нещодавно повернувся до справ після ушкодження.

«Уболівальникам хочу побажати терпіння. Не говоритиму, мовляв, підтримуйте нас, ви повинні нас підтримувати. Хтось уже не хоче підтримувати, багато критики виливає. І це нормально, тому що після деяких матчів ми цього заслуговуємо. Якщо можете – вболівайте за нас», – сказав він у коментарі «ВЗБІРНА».

Фото: Дан Балашов/УАФ Футболісти збірної України тренуються

Атмосфера в команді перед фактично основним матчем відбору не вселяє надії. У випадку поразки в гостях ісландці випереджатимуть українців на п’ять очок за три матчі до завершення кваліфікації. Так, математичні шанси на вихід до фінальної частини ЧС усе одно залишаться, але в реальності їх фактично не буде…

Що потрібно зробити, щоб перемогти? Проявити характер. Після гри з Азербайджаном уболівальники дорікали футболістам за те, що в їхній грі не вистачає злості й нахабства. Іронічно, але саме в матчі з Ісландією ці якості стануть вирішальними. Не завадить також більше бити по воротах. У грі з Азербайджаном, до прикладу, підопічні Сергія Реброва спромоглися завдати один удар у площину воріт за 45 хвилин першого тайму… Як же вони збиралися забити?

Фото: Дан Балашов/УАФ Іван Калюжний

Ще один важливий аспект, який може допомогти забезпечити позитивний результат, – це поява на полі Івана Калюжного. Опорний півзахисник не вирізняється технікою, зате йому не дорікнеш страхом перед боротьбою. Ймовірно, він вийде на поле в стартовому складі. Цілком можливо, що зі стартових хвилин з’явиться й Володимир Бражко, щоб разом із Іваном зацементувати центр поля.

Водночас головному тренеру збірної України Сергію Реброву варто не забувати, що в матчі з Ісландією бажано не лише не програти, а й перемогти. Ударною силою команди майже стовідсотково буде Артем Довбик. Габаритний форвард чи не єдиний попереду здатен нав’язати боротьбу кремезним «вікінгам», хоч приїздить він до збірної після не найкращого відрізку в складі «Роми».

Фото: Дан Балашов/УАФ Ілля Забарний під час розминки

У захисті натомість уже звично все залежатиме від захисника ПСЖ Іллі Забарного. Він якісно стартував у складі парижан, тому мав би приїхати в збірну в оптимальних кондиціях.

Останній матч Реброва

Матч проти Ісландії точно буде останнім шансом Реброва. Поразка мала б означати звільнення з посади. Чому? Бо саме вихід на Чемпіонат світу був основним завданням тренера. На цьому акцентував і сам Ребров після невдалих матчів збірної в Лізі націй. Що робити з робітником, який провалив своє завдання – питання риторичне.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров керує тренувальним процесом

Однак усе це буде відповідальністю президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка. Він був одним із кращих футболістів в історії України, одним із найбільш прогресивних тренерів на чолі збірної, а от яким президентом його запам’ятають — залежить від нього. І від Сергія Реброва, звісно.

Матч Ісландія — Україна відбудеться сьогодні, 10 жовтня. Старт гри о 21:45 за Києвом. LB.ua проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.