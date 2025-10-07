Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
УЄФА дозволила провести матчі внутрішніх чемпіонатів за кордоном

Але лише два і без створення прецеденту.

УЄФА дозволила провести матчі внутрішніх чемпіонатів за кордоном
Фото: EPA/UPG

Керівний футбольний орган Європи УЄФА ухвалив рішення надати іспанській Ла Лізі та італійській Серії А дозвіл провести по одному матчу цього сезону за кордоном.

Як пише The Guardian, в УЄФА підкреслили, що залишаються опонентами подібної практики, але "неохоче змушені визнати, що нинішні регуляторні документи не дають підстав чітко заборонити закордонні матчі внутрішніх першостей". 

В організації наголошують, що одноразовий дозвіл не має бути використаний для створення прецеденту. Перенесення матчів за кордон "позбавить фанів, що ходять на стадіони, відчуття приналежності до клубу та спотворить спортивну складову змагань". 

Ігри, що вперше скористаються винятками від УЄФА, вже відомі: каталонська "Барселона" прийме "Вільярреал" у грудні в Маямі, а "Мілан" зіграє з "Комо" у лютому в австралійському Перті. 
