УЄФА дозволила провести матчі внутрішніх чемпіонатів за кордоном

Але лише два і без створення прецеденту.

Керівний футбольний орган Європи УЄФА ухвалив рішення надати іспанській Ла Лізі та італійській Серії А дозвіл провести по одному матчу цього сезону за кордоном.

Як пише The Guardian, в УЄФА підкреслили, що залишаються опонентами подібної практики, але "неохоче змушені визнати, що нинішні регуляторні документи не дають підстав чітко заборонити закордонні матчі внутрішніх першостей".

В організації наголошують, що одноразовий дозвіл не має бути використаний для створення прецеденту. Перенесення матчів за кордон "позбавить фанів, що ходять на стадіони, відчуття приналежності до клубу та спотворить спортивну складову змагань".

Ігри, що вперше скористаються винятками від УЄФА, вже відомі: каталонська "Барселона" прийме "Вільярреал" у грудні в Маямі, а "Мілан" зіграє з "Комо" у лютому в австралійському Перті.