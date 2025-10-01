Чоловік Світоліної Монфіс оголосив, що завершить кар’єру наступного року

Французький тенісист Гаель Монфіс (ATP № 53) заявив, що завершить професійну кар’єру наступного року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі.

У заяві тенісист подякував своїй сім’ї й усім, хто супроводжував його впродовж кар’єри.

«Найбільше я відчуваю вдячність. Я хотів би висловити її багатьом людям: моїй дружині Еліні: моїй любові, натхненню та силі – і винятковій гравчині самій по собі. Моїй доньці Скай за глибоку любов, сенс і радість, якими вона наповнила мої дні.

Моєму братові Дерілу та моїм сестрам Родді та Мейлі за те, що вони підтримували мене у важкі часи та допомагали мені радіти у хороші. Моїм найкращим друзям та близьким, чиї обличчя на трибунах завжди додавали мені сміливості, коли це було найбільше важливо.

Моєму давньому агенту Ніколасу, чия підтримка та дружба допомогли мені досягти найвищих вершин та пережити найнижчі падіння. Моїм тренерам та членам команди, які протягом багатьох років вірили у довготелесого хлопця з Парижа та допомагали розвивати мій талант так, як я ніколи не міг собі уявити

Кожній людині, яка коли-небудь вболівала чи кричала «Аллез, Гаель!» у реальному житті чи перед телевізором: ваша енергія та любов для мене справді все.

Французькій федерації тенісу за їхню непохитну підтримку з першого дня. Жо-Вільфріду Цонзі, Жилю Сімону та Рішару Гаске, моїм трьом мушкетерам та найкращим друзям на все життя.

І найбільше моїм батькам: бо все це було б неможливо – навіть немислимо – без них. Тату, мамо, подивіться, як далеко ми зайшли», – написав Монфіс.

Він також розказав, що ставить собі за мету виграти титул Гренд Слем наступного року.

«Хоча я був близький до перемоги, я ніколи не вигравав турнір Grand Slam протягом своєї кар’єри. Я не буду вдавати, що очікую зробити це протягом наступного року. «Ти міг би, ти мав би…» Як можуть засвідчити ті, хто мене знає, я ніколи так не думав, і, чесно кажучи, я занадто старий, щоб починати робити це зараз. Життя занадто коротке. Повірте мені, коли я кажу, що я ні про що не шкодую.

Що я маю, так це відчуття, що мені пощастило: шалено, безглуздо пощастило. Мені випала нагода грати в золотий вік тенісу разом з деякими з найвидатніших імен в історії нашого виду спорту: Федерером, Надалем, Джоковичем, Марреєм.

Навіть поразка відчувається епічно, коли ти протистоїш легенді (хоча мушу визнати, що випадкові перемоги також були досить ейфоричними).

Нове захопливе покоління гравців вже тут, і я сподіваюся, що вони насолоджуватимуться часом на майданчику так само, як і я протягом останніх двох десятиліть. Ризикуючи прозвучати як батько (ким я і є), скажу, що справді час пролітає дуже швидко», – йдеться в заяві француза.

Загалом упродовж кар’єри Монфіс провів 918 матчів і здобув 575 перемог. Найвища позиція француза в рейтингу ATP – шосте місце.