Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ГоловнаСпорт

Чоловік Світоліної Монфіс оголосив, що завершить кар’єру наступного року

39-річний тенісист виступає на професійному рівні понад 20 років.

Чоловік Світоліної Монфіс оголосив, що завершить кар’єру наступного року
Французький тенісист Гаель Монфіс
Фото: EPA/UPG

Французький тенісист Гаель Монфіс (ATP № 53) заявив, що завершить професійну кар’єру наступного року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі.

У заяві тенісист подякував своїй сім’ї й усім, хто супроводжував його впродовж кар’єри.

«Найбільше я відчуваю вдячність. Я хотів би висловити її багатьом людям: моїй дружині Еліні: моїй любові, натхненню та силі – і винятковій гравчині самій по собі. Моїй доньці Скай за глибоку любов, сенс і радість, якими вона наповнила мої дні.

Моєму братові Дерілу та моїм сестрам Родді та Мейлі за те, що вони підтримували мене у важкі часи та допомагали мені радіти у хороші. Моїм найкращим друзям та близьким, чиї обличчя на трибунах завжди додавали мені сміливості, коли це було найбільше важливо.

Моєму давньому агенту Ніколасу, чия підтримка та дружба допомогли мені досягти найвищих вершин та пережити найнижчі падіння. Моїм тренерам та членам команди, які протягом багатьох років вірили у довготелесого хлопця з Парижа та допомагали розвивати мій талант так, як я ніколи не міг собі уявити

Кожній людині, яка коли-небудь вболівала чи кричала «Аллез, Гаель!» у реальному житті чи перед телевізором: ваша енергія та любов для мене справді все.

Французькій федерації тенісу за їхню непохитну підтримку з першого дня. Жо-Вільфріду Цонзі, Жилю Сімону та Рішару Гаске, моїм трьом мушкетерам та найкращим друзям на все життя.

І найбільше моїм батькам: бо все це було б неможливо – навіть немислимо – без них. Тату, мамо, подивіться, як далеко ми зайшли», – написав Монфіс.

Він також розказав, що ставить собі за мету виграти титул Гренд Слем наступного року.

«Хоча я був близький до перемоги, я ніколи не вигравав турнір Grand Slam протягом своєї кар’єри. Я не буду вдавати, що очікую зробити це протягом наступного року. «Ти міг би, ти мав би…» Як можуть засвідчити ті, хто мене знає, я ніколи так не думав, і, чесно кажучи, я занадто старий, щоб починати робити це зараз. Життя занадто коротке. Повірте мені, коли я кажу, що я ні про що не шкодую.

Що я маю, так це відчуття, що мені пощастило: шалено, безглуздо пощастило. Мені випала нагода грати в золотий вік тенісу разом з деякими з найвидатніших імен в історії нашого виду спорту: Федерером, Надалем, Джоковичем, Марреєм.

Навіть поразка відчувається епічно, коли ти протистоїш легенді (хоча мушу визнати, що випадкові перемоги також були досить ейфоричними).

Нове захопливе покоління гравців вже тут, і я сподіваюся, що вони насолоджуватимуться часом на майданчику так само, як і я протягом останніх двох десятиліть. Ризикуючи прозвучати як батько (ким я і є), скажу, що справді час пролітає дуже швидко», – йдеться в заяві француза.

Загалом упродовж кар’єри Монфіс провів 918 матчів і здобув 575 перемог. Найвища позиція француза в рейтингу ATP – шосте місце.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies