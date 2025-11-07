Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Марта Костюк розповіла, як змінила своє ставлення до гри в теніс

Українка перестала вважати поразку на корті найгіршим, що може трапитися в житті.

Марта Костюк розповіла, як змінила своє ставлення до гри в теніс
Українська тенісистка Марта Костюк
Фото: Фонд Марти Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 26) розповіла, як змінилася її філософія гри й ставлення до перемог і поразок уподовж кар’єри.

Вона сказалось про це, відповідаючи на питання кореспондента LB.ua під час прес-ланчу.

«Коли граєш із відчуттям, що перемога — це питання життя і смерті, зробити щось по-справжньому велике неможливо. Принаймні — і не зійти з розуму в процесі. Коли я зрозуміла, що навіть якщо програю, мене все одно люблять — і я сама себе теж, — тоді з’явилося багато сил. З’явився простір: і для спокою, і для думок, і для того, щоб ставати кращою», – зауважила тенісистка.

Марта також пояснила, що змінити ставлення до поразок було складно, адже ця проблема тягнеться з дитинства.

«Коли все життя живеш із думкою, що програш — це кінець, що ти просто не виживеш, — там не залишається місця для чогось більшого. У такому стані дуже важко жити й грати. Такі зміни не стаються за один день — це довга, часом болісна робота над собою. Коли я це усвідомила, здавалося, ніби пів світу розвалилося. Я зрозуміла, що, коли була маленькою, хотіла перемагати не через характер, а тому, що мені здавалося — це єдиний спосіб вижити, залишитися тут. Як би драматично це не звучало, для мого мозку тоді це справді було так. Боляче це усвідомлювати, але це змінює ставлення до гри. Я кайфую на корті, з нетерпінням чекаю моменту, щоб тренуватися — і вже не накручую себе, як раніше», – наголосила Марта.

За словами Костюк, з цією проблемою зіштовхуються багато спортсменів.

«Насправді я не одна з такою проблемою у спорті. Це складний процес, але він необхідний, щоб рухатися не тільки у спорті, а й загалом по життю», – підсумувала вона.

Нагадаємо, збірна України з тенісу з Мартою Костюк у складі зупинилася у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг, поступившись у півфіналі суперницям з Італії – 1:2.
﻿
