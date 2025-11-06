Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
“Шахтар” переміг “Брейдаблік” у Лізі конференцій УЄФА

“Гірники” перемогли з рахунком 2:0.

“Шахтар” переміг “Брейдаблік” у Лізі конференцій УЄФА
Кауан Еліас
Фото: ФК "Шахтар"

Донецький “Шахтар” провів третій поєдинок в основному раунді Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Футболісти “Шахтаря” у польському Кракові перемогли ісландський “Брейдаблік” з рахунком 2:0.

Голи забили Артем Бондаренко на 28-й хвилині, та на 66-й - бразильський форвард Кауан Еліас.

Цьогоріч “Шахтар” також зіграє з ірландським “Шемроком” (27 листопада), мальтійським “Хамрун Спартанс” (11 грудня) та хорватською “Рієкою” (18 грудня).

  • У першому турі основного раунду Ліги конференцій “Шахтар” в Шотландії обіграв “Абердін” з рахунком 3:2, а у другому з рахунком 1:2 поступився польській “Легії”.
