“Шахтар” переміг “Брейдаблік” у Лізі конференцій УЄФА

“Гірники” перемогли з рахунком 2:0.

Донецький “Шахтар” провів третій поєдинок в основному раунді Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Футболісти “Шахтаря” у польському Кракові перемогли ісландський “Брейдаблік” з рахунком 2:0.

Голи забили Артем Бондаренко на 28-й хвилині, та на 66-й - бразильський форвард Кауан Еліас.

Цьогоріч “Шахтар” також зіграє з ірландським “Шемроком” (27 листопада), мальтійським “Хамрун Спартанс” (11 грудня) та хорватською “Рієкою” (18 грудня).