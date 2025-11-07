Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Костюк про співпрацю з реабілітологом Кобі Браянта: «Він фанат своєї справи — приїхав до мене просто з аеропорту після семінару»

Українка співпрацює з реабілітологом Кобі Браянта.

Костюк про співпрацю з реабілітологом Кобі Браянта: «Він фанат своєї справи — приїхав до мене просто з аеропорту після семінару»
Марта Костюк
Фото: Фонд Марти Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про свій досвід роботи з реабілітологом баскетболістів НБА, зокрема – Кобі Браянта, відповідаючи на питання кореспондента LB.ua під час прес-ланчу.

«Я приїхала до остеопата, який працює з НБА. Після кількох днів роботи він направив мене до колишнього фізіотерапевта Кобі Браянта. Це зовсім інший рівень: під час реабілітації грає шум моря, Моцарт, він не зупиняється розмовляти з тобою цілу годину», – розповіла Костюк.

Тенісистка наголосила, що досвід роботи з цим реабілітологом був унікальним.

«Він фанат своєї справи. Того дня повернувся з семінару і просто з аеропорту приїхав до мене в офіс. Мені пощастило попрацювати з ним і мати можливість звернутися до такої людини. Під час співпраці з Кобі Браянтом після ігор НБА він приїжджав до нього додому, працював із ним до 4–5 ранку, а вже о сьомій був в офісі. Це справжній фанат своєї справи», – пояснила Марта.

Нагадаємо, Марта Костюк достроково завершила сезон після виступів на турнірі WTA 1000 у китайському Ухані.
