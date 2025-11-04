Гутцайт про Ковтуна: «Вся Україна його підтримувала, а зараз таке вислуховувати»

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт висловився стосовно слів гімнаста Іллі Ковтуна про брак підтримки збоку українців.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

«Останній великий приклад (зміни спортивного громадянства, – LB.ua) — це Ілля Ковтун, який зрадив Україну. А як інакше сказати? Я читав останнє його інтерв’ю… Це жахливо. Він сказав, що не відчував підтримки від України й українців… Уся Україна вболівала за нього, а тепер отаке вислуховувати. Як він тільки змінив громадянство, я намагався бути толерантним, ставитися до нього з повагою, але зараз — ні. Він з перших днів війни поїхав у Хорватію, Україна допомагала йому в усьому, зокрема фінансово. Перед Олімпійськими іграми тренерка Ковтуна попросила, щоб в олімпійському селищі перебувала не лише вона, а і її чоловік, бо він теж допомагає. Ми зробили все, щоб він теж там був», – сказав Гутцайт.

Президент НОК також додав, що Ілля Ковтун від початку повномасштабного вторгнення жодного разу не був у Києві, але всі ставилися до цього з розумінням.

«Звісно, чоловік тренерки був в олімпійському селищі, і ми виконали чималу роботу для цього! Ба більше, Ковтун отримав державну нагороду, кошти за срібну медаль Олімпійських ігор. Він у Києві від початку повномасштабного вторгнення не був, і йому слова ніхто не сказав. Після цього всього він каже, що не відчував підтримки? Промовчав би вже, чесне слово. Говорити таке, коли в Україні триває війна, коли наша країна стікає кров’ю… Є й інші спортсмени, які змінили громадянство. Я вважаю, що для них це не на краще, бо тут вони були героями, а там ніхто», – пояснив Гутцайт.

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор-2024 в Парижі Ілля Ковтун разом з тренеркою Іриною Горбачова змінив спортивне громадянство. Тепер гімнаст представляє Хорватію.