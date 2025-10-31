Росіянка Валієва програла останню апеляцію у справі про допінг на Олімпіаді в Пекіні

Таким чином вона не може кваліфікуватися для участі в змаганнях у Мілані в лютому на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Російська фігуристка Каміла Валієва програла свою останню апеляцію у справі про допінг на Олімпіаді в Пекіні в 2022 році.

Про це повідомляє ESPN.

Судді Швейцарського федерального трибуналу відхилили апеляцію Валієвої про скасування чотирирічної дискваліфікації, накладеної Спортивним арбітражним судом у січні минулого року.

Також Верховний суд зобов'язав Валієву виплатити 8 700 доларів судових витрат та по 10 000 доларів Всесвітньому антидопінговому агентству та Міжнародному союзу ковзанярів.

Судді відхилили аргумент адвокатів Каміли Валієвої про те, що її позитивний тест на заборонений препарат для серця, виявлений під час Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, був спричинений забрудненням полуничного десерту, приготованого її дідусем.

19-річній Валієвій дозволили відновити тренування минулого тижня перед закінченням терміну її дискваліфікації в грудні. Вона не може кваліфікуватися для участі в змаганнях у Мілані в лютому на зимових Олімпійських іграх 2026 року.