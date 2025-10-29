100 днів до Олімпійських ігор. НОК України презентував форму збірної

Як наші олімпійці готуються до Ігор і якою буде форма команди в Італії — на LB.ua.

У межах заходу офіційно презентували форму національної команди України на Олімпійських іграх 2026 року й поспілкувалися з тими, хто вже трішки більше як за три місяці представить нашу державу на головному спортивному змаганні світу.

Досвідчені олімпійці й молоді спортсмени, атлети літніх і зимових видів спорту, міністр молоді та спорту й президент НОК України — у Києві сьогодні зібралися головні персони українського спорту. Подія справді знакова — 100 днів до старту Олімпійських ігор-2026, які відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Фото: Діана Звягінцева Форма збірної України на Олімпійські ігри-2026 в Італії

Зворотний відлік

100 днів до старту Олімпійських ігор в Італії. Спортивні функціонери, атлети й журналісти зібралися разом в одному з торгівельних центрів Києва, щоб засвідчити початок зворотного відліку до Олімпіади, який за каноном починають за 2400 годин до старту Ігор.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний зауважив, що Олімпійські ігри — це світова подія, на якій наші атлети можуть нагадати світові про Україну.

«Дуже важливим елементом представлення нашої країни за кордоном є виступ наших спортсменів і їхні здобутки. Успіх України у спорті — це частина українського бренду у світі, частина нашої ідентичності, тому наші досягнення дуже важливі. Сьогоднішній день особливий — ми починаємо зворотний відлік. У наших спортсменів ще триває відбір, ми вболіваємо за них і віримо в них», — сказав він.

Фото: Діана Звягінцева Вадим Гутцайт й українські олімпійці

Президент НОК України Вадим Гутцайт натомість наголосив, що участь збірної в Олімпійських іграх — це вже величезна перемога.

«Перше й головне — це те, що ми там будемо. Це все завдяки нашим незламним захисникам і захисницям. Від Ігор я чекаю інтриги. Впевнений, що наші спортсмени можуть показати хороші результати. Звісно, в нас є наші коронні види спорту — фристайл і біатлон. Окрім того, я вважаю, що може якнайкраще проявити себе й наш скелетоніст Владислав Гераскевич. Насправді у кожного спортсмена є всі шанси. Ми віримо й вболіваємо за кожного нашого олімпійця», — зазначив Гутцайт.

Говорити про зимову Олімпіаду без представників зимових видів спорту нереально, тому на зв’язок вийшли українські атлети, які готуються до змагань за кордоном.

Телеміст

НОК України підготував спеціальний «телеміст єдності», аби зв’язатися з тими, хто прямо зараз тренується, щоб здобути олімпійські ліцензії на найближчих турнірах.На зв’язок до журналістів і вболівальників вийшли біатлоніст Дмитро Підручний, фристайліст Дмитро Котовський, сноубордистка Анна-Марі Данча і скелетоніст Владислав Гераскевич.

Фото: Діана Звягінцева Дмитро Котовський

Лідер збірної України з лижної акробатики Дмитро Котовський відзначив чудову атмосферу в команді й зізнався, які стрибки продемонструє в Італії.

«Ми зараз на першому тренувальному зборі в Австрії, тут у нас проходить лижна підготовка. З цього починається наш зимовий сезон. Далі ми відправимося до Фінляндії, там почнемо виконувати наші акробатичні трюки. Мені дуже подобається атмосфера в нашій команді: усі підтримують один одного, і це відчувається на тренуваннях.

Я не планую виконувати нові стрибки. Є ті, які я з певних причин не робив у попередніх сезонах, але вони є, і я впевнений, що в Італії ви їх побачите», — сказав Котовський.

Фото: Діана Звягінцева Влад Гераскевич

Своїми очікуваннями від Олімпійських ігор поділився й скелетоніст Владислав Гераскевич. Він заінтригував, що ці Ігри можуть стати історичними для українського скелетону.

«Ми зараз у Сігулді (Австрія), у нас тут золота осінь. Сподіваюся, що ця зима теж буде золотою для нас. Підготовка йде досить вдало, зараз тестуємо нове спорядження.Вже згодом відправимося в Кортіну, де пройдуть Олімпійські ігри. Вперше спробуємо підкорити цей трек, побачимо, наскільки він нам підходить за конфігурацією. Якщо не підходить — зробимо все можливе, аби підходив. Це надважливий сезон для нашої команди: ми вперше будемо боротися за дві ліцензії. Разом із нашим юним талантом Ярославом Лавринюком зробимо все можливе», — сказав Гераскевич.

Презентація форми

Далі розпочався своєрідний показ — втім, на подіумі були не моделі, а члени збірної України.

Фото: Діана Звягінцева Форма збірної України на Олімпійські ігри

Форму команди представили олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко, олімпійські чемпіонки з біатлону Віта Семеренко та Олена Підгрушна, срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону Олена Петрова, бронзова призерка Валентина Цербе, бронзовий призер Ігор-2024 із легкої атлетики Михайло Кохан, дворазова бронзова призерка Олімпіади із синхронного плавання Марта Федіна, біатлоністка Христина Дмитренко й представник лижного двоборства Дмитро Мазурчук.

Фото: Діана Звягінцева Форма збірної України на Олімпіаду 2026 року

Дизайнерів, які створювали форму, надихнули мотиви української ідентичності: гори, вічнозелені смереки, чисте повітря Карпат і золотисті узори української вишивки.

Як зауважив президент НОК, форма дісталася нашій збірній безплатно.

«Я дякую нашим партнерам 4F — вони безплатно одягають нашу збірну в сучасну форму. Тут є кольори нашого прапора. Збірну завжди зустрічають за формою — це перше враження. Найголовніше, аби в цій формі ми показували, що є конкурентоспроможні», — заявив Вадим Гутцайт.

Фото: Діана Звягінцева Христина Дмитренко під час презентації форми

Спортсмени вже встигли оцінити нове екіпірування. Біатлоністка Христина Дмитренко зауважила, що завдяки такій формі українська команда буде впізнаваною під час церемонії відкриття Олімпійських ігор.

«Мені дуже подобається вся колекція, особливо кольори. Форма комфортна! Найважливіше — це якість. Є дві варіації курточки — довга й коротка. Для наших тренерів, які стоять на вогневих рубежах, довга курточка просто ідеальна. Ще хочу виокремити форму для параду й її кольори. Так ми будемо впізнаваними, і нас буде чудово видно. Це мій перший досвід, коли я в ролі моделі. Мені сподобалося дуже», — розповіла вона.

Особливий подарунок збірній

Родзинкою заходу стала передача українського прапора нашим олімпійцям, з яким команда вирушить до Мілана та Кортіни. Прапор спочатку вручили олімпійським чемпіонам Олені Підгрушній та Олександру Абраменку, а ті передали його на вдачу молодим атлетам Христині Дмитренко й Тарасу Філяку.

Фото: Діана Звягінцева Підгрушна й Абраменко з прапором

«Це особливий момент. Вірю, що цей стяг принесе нам удачу, і прапор України буде підніматися на подіумах Олімпійських ігор в Італії. Вже 31 жовтня я вирушаю на тренувальний збір. Будемо готуватися до сезону — хвилювань немає. До Олімпіади в нас буде п’ять етапів, і це дуже важливо. Якщо будемо зациклюватися на Олімпійських іграх і думках про них — можна зійти з розуму. Сподіваюся, що на Олімпіаді я буду на піку форми й зможу показати себе якнайкраще. Траса в Італії дуже класна, вона розташована на висоті над рівнем моря. Ми там були тричі влітку. Взимку вона трохи інша. Стараюся не ставити собі цілей, бо це впливає на мій психологічний стан. Але якщо все буде добре — і фізично, і морально — тоді я зможу розраховувати на суперовий результат», — підсумувала Христина Дмитренко.

Олімпійські ігри-2026 відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого.