Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Спорт

У Туреччині сотні футбольних суддів спіймали на участі у ставках

Принаймні 22 з них обслуговують матчі найвищих дивізіонів.

Фото: BBC

Федерація футболу Туреччини оголосила про дисциплінарне розслідування, пов'язане з виявленими фактами залучення арбітрів до букмекерських ставок.

Як пише BBC Sport, виявилося, що з 571 турецьких рефері 371 мали облікові записи на сайтах і в додатках букмекерських контор. 152 судді активно користувалися ними на регулярній основі, при чому 42 перевищили позначку у 1000 матчів, на які вони ставили гроші. "Рекордсмен" у цій справі зробив шалених 18 227 ставок.

Відомо, що у списку арбітрів, яких спіймали на порушенні етичного кодексу, були семеро головних суддів та 15 асистентів з двох топових турецьких дивізіонів. 

Правила УЄФА та ФІФА забороняють гравцям, тренерам та рефері робити ставки. Санкції передбачають до трьох років відсторонення від будь-якої футбольної діяльності та штраф у розмірі 100 тисяч швейцарських франків. 
Теми: , , ,
