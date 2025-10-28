У Туреччині сотні футбольних суддів спіймали на участі у ставках

Федерація футболу Туреччини оголосила про дисциплінарне розслідування, пов'язане з виявленими фактами залучення арбітрів до букмекерських ставок.

Як пише BBC Sport, виявилося, що з 571 турецьких рефері 371 мали облікові записи на сайтах і в додатках букмекерських контор. 152 судді активно користувалися ними на регулярній основі, при чому 42 перевищили позначку у 1000 матчів, на які вони ставили гроші. "Рекордсмен" у цій справі зробив шалених 18 227 ставок.

Відомо, що у списку арбітрів, яких спіймали на порушенні етичного кодексу, були семеро головних суддів та 15 асистентів з двох топових турецьких дивізіонів.

Правила УЄФА та ФІФА забороняють гравцям, тренерам та рефері робити ставки. Санкції передбачають до трьох років відсторонення від будь-якої футбольної діяльності та штраф у розмірі 100 тисяч швейцарських франків.