Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСпорт

"Шахтар” поступився “Легії” у Лізі конференцій

“Гірники” поступились з рахунком 1:2.

"Шахтар” поступився “Легії” у Лізі конференцій
"Шахтар” поступився “Легії” у Лізі конференцій
Фото: ФК "Шахтар"

Футболісти “Шахтаря” зіграли другий поєдинок в основному раунді цьогорічної Ліги конференцій УЄФА.

“Шахтар” грав з польською “Легією” у Кракові, на стадіоні ім. Хенрика Реймана.

“Гірники” поступились полякам з рахунком 1:2. Голи забили Мейрелес, 61 - Аугустиняк, 16, 90+4.

Наступні матчі “Шахтар” зіграє з ісландським “Брейдабліом” (6 листопада), ірландським “Шемроком” (27 листопада), мальтійським клубом “Хамрун Спартанс” (11 грудня) та хорватською “Рієкою” (18 грудня).

  • У першому турі основного раунду Ліги конференцій “Шахтар” в Шотландії обіграв “Абердін” (3:2).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies