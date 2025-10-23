"Шахтар” поступився “Легії” у Лізі конференцій

Наступні матчі “Шахтар” зіграє з ісландським “Брейдабліом” (6 листопада), ірландським “Шемроком” (27 листопада), мальтійським клубом “Хамрун Спартанс” (11 грудня) та хорватською “Рієкою” (18 грудня).

“Шахтар” грав з польською “Легією” у Кракові, на стадіоні ім. Хенрика Реймана.

Футболісти “Шахтаря” зіграли другий поєдинок в основному раунді цьогорічної Ліги конференцій УЄФА.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies