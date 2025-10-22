Ліга чемпіонів: "Бенфіка" українців на дні, Забарний вилучився з двома пенальті

У футбольній Лізі чемпіонів розпочався третій тур основного етапу: українські вболівальники за відсутності наших клубів стежили за "Бенфікою" Анатолія Трубіна і Георгія Судакова, яка вирушила в гості до "Ньюкасла", і "ПСЖ" Іллі Забарного, що завітав до "Баєра" з Леверкузена.

Усі троє наших співвітчизників вийшли у стартовому складі і, мабуть, воліли б забути цей вечір якомога скоріше.

Португальці під проводом Жозе Моурінью отримали на Туманному Альбіоні аж три м'ячі у свої ворота, а на результативну відповідь не спромоглися жодного разу. Попри це, Трубін отримав найвищу оцінку в команді від статистичних порталів - 7,4 бала. У Судакова - один з найкращих результатів серед польових. Слабка втіха, коли команда бовтається на дні турнірної таблиці з нулем очок після трьох ігор.

Справжньою катастрофою став лігочемпіонівський вечір для Забарного - українець провів на полі лише 37 хвилин, заробив два пенальті і вилучення. Навіть це не завадило "ПСЖ" здобути розгромну перемогу - 7:2. Але виступ Іллі вже викликав шквал критики з боку вболівальників парижан.

В інших матчах дня "Арсенал" розібрав на запчастини "Атлетіко" 4:0, "Боруссія" Дортмунд обіграла "Копенгаген" 4:2, "ПСВ" розбив "Наполі" 6:2, "Інтер" був сильнішим за бельгійський "Роял Уніон" 4:0, а "Ман Сіті" подужав "Вільярреал" 2:0.