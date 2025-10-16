Що не так з мобілізацією
Олександр Усик про свої статки: «Гроші повинні працювати»

Боксер є власником компанії «Ready To Fight».

Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик під час однієї з дискусій в рамках Міжнародного київського економічного форуму пояснив, як заробляє кошти поза професійної діяльності.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

«Я цікавлюся бізнесом більше, ніж цікавився, наприклад, 5 років тому, тому що розумію, що гроші повинні працювати. Просто кайфувати, купляти собі діаманти й золото – це не для мене. Не люблю вихвалятися», – сказав Усик.

Він також розповів, чим займається поза боксом.

«У мене є компанія «Ready To Fight», у якої доволі цікава екосистема. Це вже не тільки спорт, а й бізнес. Професійний бокс на 50 відсотків це спорт, а на 50 – бізнес. Будете програвати в спорті, будете програвати в бізнесі. Ви повинні тримати баланс. Як компанія ми можемо вести спортсмена як промоутери, займатися адвокацією, менеджментом, сформувати команду. Окрім того, ми виготовляємо екіпірування, трішки будуємо. Є завод з переробки скла, цінні папери, ексклюзивні машини…», – поділився Олександр.

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, як виховує дітей.
﻿
