Жіноча команда полтавської “Ворскли” провела матч-відповідь другого раунду Кубку Європи УЄФА проти данської “Фортуни”.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Матч “Фортуна” (Данія) - “Ворскла” (Україна) закінчився з рахунком 1:0 (Огочукву, 14).
Перша зустріч завершилася з рахунком 1:1, отже футболістки “Ворскли” достроково завершили єврокубковий сезон.
- Футболістки полтавської “Ворскли” стартували у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 - перемогли грузинський “Ланчхуті” (5:0) та литовську “Гінтру” (2:0), але далі за сумою двох матчів поступилися бельгійському “Левену” (0:2, 0:0) і вилетіли до Кубку Європи.