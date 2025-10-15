До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Футболістки "Ворскли" достроково завершили єврокубковий сезон

Полтавчанки поступились “Фортуні” з Данії.

ФК "Ворскла"
Жіноча команда полтавської “Ворскли” провела матч-відповідь другого раунду Кубку Європи УЄФА проти данської “Фортуни”.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матч “Фортуна” (Данія) - “Ворскла” (Україна) закінчився з рахунком 1:0 (Огочукву, 14).

Перша зустріч завершилася з рахунком 1:1, отже футболістки “Ворскли” достроково завершили єврокубковий сезон.

  • Футболістки полтавської “Ворскли” стартували у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 - перемогли грузинський “Ланчхуті” (5:0) та литовську “Гінтру” (2:0), але далі за сумою двох матчів поступилися бельгійському “Левену” (0:2, 0:0) і вилетіли до Кубку Європи.
