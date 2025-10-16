Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСпорт

Усик: «Лідер – це той, хто веде за собою, а не гонить»

На думку боксера, лідер повинен працювати в команді як всі.

Усик: «Лідер – це той, хто веде за собою, а не гонить»
Олександр Усик
Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney

Український боксер Олександр Усик пояснив на Міжнародному київському економічному форумі, кого вважає лідером, передає кореспондент LB.ua.

«Моя точка зору полягає в тому, що ти повинен стати на чолі й теж працювати. Інші за тобою тягнуться й теж роблять те ж саме. А коли ти стоїш ззаду й наказуєш батогом щось робити – це для мене не лідер. Треба запрягатися разом і вперед», – розповів абсолютний чемпіон світу з боксу.

Нагадаємо, в український прокат вийшла спортивна драма Бенні Сафді «Незламний» — драматична історія про першопроходця ММА (mixed martial arts) Марка Керра. Роль українського бійця Ігоря Вовчанчина грає Олександр Усик.

19 липня на «Вемблі» український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа і став триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies