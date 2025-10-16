Усик: «Лідер – це той, хто веде за собою, а не гонить»

Український боксер Олександр Усик пояснив на Міжнародному київському економічному форумі, кого вважає лідером, передає кореспондент LB.ua.

«Моя точка зору полягає в тому, що ти повинен стати на чолі й теж працювати. Інші за тобою тягнуться й теж роблять те ж саме. А коли ти стоїш ззаду й наказуєш батогом щось робити – це для мене не лідер. Треба запрягатися разом і вперед», – розповів абсолютний чемпіон світу з боксу.

Нагадаємо, в український прокат вийшла спортивна драма Бенні Сафді «Незламний» — драматична історія про першопроходця ММА (mixed martial arts) Марка Керра. Роль українського бійця Ігоря Вовчанчина грає Олександр Усик.

19 липня на «Вемблі» український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа і став триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі.