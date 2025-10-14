Борчиня Белінська про «золото» ЧС: «У мене багато медалей, але з Чемпіонату світу – особлива»

Українська борчиня вільного стилю Алла Белінська поділилася враженнями від здобуття золотої медалі чемпіонату світу в Загребі під час отримання нагороди найкращої спортсменки вересня 2025 року за версією Національного олімпійського комітету України.

Слова борчині передає кореспондент LB.ua.

«У мене ніколи не було медалі на чемпіонаті світу серед дорослих. Десять років тому я здобула "бронзу" серед юніорок — це була моя перша нагорода. Так, у мене багато медалей чемпіонатів Європи, але медаль ЧС особлива», — розповіла вона.

За словами спортсменки, шлях до «золота» був надзвичайно складним.

«Підготовка до цього чемпіонату світу була важкою. Кожне тренування було "на максимум", але я їхала в Загреб по перемогу й розуміла, що все вийде», — зазначила Белінська.

У фіналі українка зустрілася з турецькою спортсменкою Несрін Баш, яку раніше перемагала у вирішальній сутичці на Чемпіонаті Європи. В обох фіналах Белінська виграла однаковим прийомом — кидком через стегно.

«Я зосередилася на своєму кидку. Рада, що змогла виконати його саме в потрібний момент. Хоча до поєдинку я й не думала про те, що виграю знову цим же прийомом», — підсумувала чемпіонка світу.

Найкращим тренером вересня став Юрій Дячок — особистий наставник Белінської, який підготував спортсменку до світової першості.

Нагадаємо, збірна України з боротьби завершила чемпіонат світу 2025 року з двома нагородами: «золотом» Алли Белінської та «сріблом» Марії Винник.