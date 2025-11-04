Гутцайт: «МОК складно тримата настільки проукраїнську позицію»

Вадим Гутцайт і президентка МОК Кірсті Ковентрі під час візиту делегації Національного олімпійського комітету України до штаб-кв

Президент НОК України Вадим Гутцайт розповів, яка ситуація з недопуском росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Він сказав про це в інтерв’ю LB.ua.

«Спорт не може бути окремо від інших сфер. Бачимо, що така тенденція (пом’якшення тиску на росіян, – LB.ua) є, на превеликий жаль! Деякі країни, здається, потроху забувають про те, що росіяни ведуть загарбницьку війну проти нашої держави. Спорт — така сама галузь, як інші. Можу констатувати, що МОК складно тримати настільки проукраїнську позицію, тому що на них тиснуть звідусіль. Інші країни, які ведуть бойові дії, писали листи з вимогою відсторонити ту чи іншу країну. Мовляв, чому ви відсторонюєте росіян, а не чіпаєте інших. Складно навіть осягнути, під яким пресом був МОК. Дякую, що встояли й залишилися на боці світла», – пояснив Гутцайт.

Нагадаємо, 19 вересня Міжнародний олімпійський комітет опублікував заяву, в якій допустив росіян і білорусів до Олімпійських ігор у нейтральному статусі.

На Олімпіаді-2024 в Парижі делегація нейтральних росіян і білорусів налічувала 31 особу.