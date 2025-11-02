«Гірники» вели в рахунку впродовж всього матчу.

«Шахтар» на своєму полі здолав «Динамо» в центральному матчі 11-го туру Української прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба киян.

Педріньйо бореться за м'яч

На третій хвилині Егіналду отримав шанс забити й вивів свою команду вперед. На старті другого тайму, на 54-й хвилині, Невертон подвоїв перевагу «Шахтаря»

Кияни відіграли один м’яч зусиллями Буяльського на 56-й. Підсумковий результат встановив півзахисник «Динамо» Кабаєв, забивши у власні ворота.

Футболісти «Шахтаря» святкують гол

Перемога дозволила підопічним Арди Турана закріпитися на першій сходинці УПЛ з 24-ма очками. Кияни йдуть другими з 20-ма пунктами в активі.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубка України «Динамо» перемогло «Шахтар» – 2:1.