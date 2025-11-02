«Шахтар» на своєму полі здолав «Динамо» в центральному матчі 11-го туру Української прем’єр-ліги.
Про це повідомила пресслужба киян.
На третій хвилині Егіналду отримав шанс забити й вивів свою команду вперед. На старті другого тайму, на 54-й хвилині, Невертон подвоїв перевагу «Шахтаря»
Кияни відіграли один м’яч зусиллями Буяльського на 56-й. Підсумковий результат встановив півзахисник «Динамо» Кабаєв, забивши у власні ворота.
Перемога дозволила підопічним Арди Турана закріпитися на першій сходинці УПЛ з 24-ма очками. Кияни йдуть другими з 20-ма пунктами в активі.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубка України «Динамо» перемогло «Шахтар» – 2:1.