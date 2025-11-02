В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСпорт

«Шахтар» взяв реванш у «Динамо» й переміг в УПЛ

«Гірники» вели в рахунку впродовж всього матчу.

«Шахтар» взяв реванш у «Динамо» й переміг в УПЛ
Егіналду протистоїть Попову
Фото: shakhtar.com

«Шахтар» на своєму полі здолав «Динамо» в центральному матчі 11-го туру Української прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба киян.

Педріньйо бореться за м'яч
Фото: shakhtar.com
Педріньйо бореться за м'яч

На третій хвилині Егіналду отримав шанс забити й вивів свою команду вперед. На старті другого тайму, на 54-й хвилині, Невертон подвоїв перевагу «Шахтаря» 

Кияни відіграли один м’яч зусиллями Буяльського на 56-й. Підсумковий результат встановив півзахисник «Динамо» Кабаєв, забивши у власні ворота.

Футболісти «Шахтаря» святкують гол
Фото: shakhtar.com
Футболісти «Шахтаря» святкують гол

Перемога дозволила підопічним Арди Турана закріпитися на першій сходинці УПЛ з 24-ма очками. Кияни йдуть другими з 20-ма пунктами в активі.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубка України «Динамо» перемогло «Шахтар» – 2:1.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies