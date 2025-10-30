Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
МОК та Саудівська Аравія достроково розірвали угоду про кіберспортивну діяльність

Обидві сторони прагнуть реалізувати свої власні кіберспортивні амбіції різними шляхами

Ілюстративне фото
Фото: МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Саудівська Аравія розірвали своє 12-річне партнерство в кіберспорті. 

Про це повідомляє Reuters.

“За два роки до проведення перших Олімпійських кіберспортивних ігор в Ер-Ріяді, МОК заявив, що переговори з Олімпійським та Паралімпійським комітетом Саудівської Аравії завершили партнерство через 14 місяців після оголошення 12-річної угоди під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що сторони взаємно домовилися, що припинять співпрацю щодо Олімпійських кіберспортивних ігор.

“Водночас обидві сторони прагнуть реалізувати свої власні кіберспортивні амбіції різними шляхами”, - наголосили в МОК.

Також у МОК запевнили, що розроблять новий підхід до Олімпійських кіберспортивних ігор, і будуть дотримуватися нової моделі партнерства.

Очікується, що цей підхід дасть можливість краще вписати Олімпійські кіберспортивні ігри у довгострокові амбіції Олімпійського руху та ширше поширити можливості, що надаються Олімпійськими кіберспортивними іграми, з метою проведення перших Ігор якомога швидше.
