Андрій Ярмоленко в матчі проти «Шахтаря»

«Динамо» перемогло «Шахтар» (2:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Фото: fcdynamo.com Михавко грає головою

Першими у матчі відзначилися «гірники»: на 49 хвилині Мейрелліш підставив голову під м’яч після удару Педріньйо й вразив ворота Нещерета.

Фото: fcdynamo.com Кабаєв проти Матвієнка під час матчу

Кияни відігралися зусиллями Ярмоленка. Андрій обробив м’яч у штрафному «гірників» після пасу Кабаєва й з розвороту завдав удар у лівий кут на 72 хвилині. Крапку в матчі поставив Герреро. Він першим зорієнтувався після кутового й завдав удару, недосяжного для Різника.

Фото: fcdynamo.com Герреро святкує переможний гол

Таким чином кияни вибили «гірників» з Кубка України й пройшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, «Шахтар» – чинний володар Кубка України. «Гірники» у фіналі торішнього розіграшу перемогли киян за підсумком серії пенальті –6:5 (1:1 після основного часу).