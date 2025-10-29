«Динамо» перемогло «Шахтар» (2:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Першими у матчі відзначилися «гірники»: на 49 хвилині Мейрелліш підставив голову під м’яч після удару Педріньйо й вразив ворота Нещерета.
Кияни відігралися зусиллями Ярмоленка. Андрій обробив м’яч у штрафному «гірників» після пасу Кабаєва й з розвороту завдав удар у лівий кут на 72 хвилині. Крапку в матчі поставив Герреро. Він першим зорієнтувався після кутового й завдав удару, недосяжного для Різника.
Таким чином кияни вибили «гірників» з Кубка України й пройшли до чвертьфіналу.
Нагадаємо, «Шахтар» – чинний володар Кубка України. «Гірники» у фіналі торішнього розіграшу перемогли киян за підсумком серії пенальті –6:5 (1:1 після основного часу).