Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСпорт

Футбол: «Динамо» вибило «Шахтар» з Кубка України

Кияни здійснили камбек упродовж матчу.

Футбол: «Динамо» вибило «Шахтар» з Кубка України
Андрій Ярмоленко в матчі проти «Шахтаря»
Фото: fcdynamo.com

«Динамо» перемогло «Шахтар» (2:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу. 

Про це повідомляє пресслужба киян.

Михавко грає головою
Фото: fcdynamo.com
Михавко грає головою

Першими у матчі відзначилися «гірники»: на 49 хвилині Мейрелліш підставив голову під м’яч після удару Педріньйо й вразив ворота Нещерета.

Кабаєв проти Матвієнка під час матчу
Фото: fcdynamo.com
Кабаєв проти Матвієнка під час матчу

Кияни відігралися зусиллями Ярмоленка. Андрій обробив м’яч у штрафному «гірників» після пасу Кабаєва й з розвороту завдав удар у лівий кут на 72 хвилині. Крапку в матчі поставив Герреро. Він першим зорієнтувався після кутового й завдав удару, недосяжного для Різника.

Герреро святкує переможний гол
Фото: fcdynamo.com
Герреро святкує переможний гол

Таким чином кияни вибили «гірників» з Кубка України й пройшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, «Шахтар» – чинний володар Кубка України. «Гірники» у фіналі торішнього розіграшу перемогли киян за підсумком серії пенальті –6:5 (1:1 після основного часу).
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies