Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
У Парижі презентували маршрути чоловічої та жіночої Тур де Франс-2026

Велобагатоденки стартуватимуть у Барселоні та Лозанні.

Фото: BBC

Організатори найбільш престижної велошосейної гонки у світі Тур де Франс на спеціальному заході у Парижі презентували маршрути чоловічої та жіночої версії багатоденки у 2026 році.

Як пише The Guardian, Гран-депар для чоловіків відбудеться 4 липня у Барселоні досить рідкісною дисципліною - командною розділкою. Після кількох днів у північно-східній Іспанії пелотон перетне Піренеї і продовжить шлях дорогами Франції. 

Ключовим моментом для визначення переможця стануть 19 та 20 етапи, які обидва фінішуватимуть на легендарній вершині Альп д'Уе. А фінал традиційно прийматиме Париж. Загальний вертикальний набір висоти впродовж 21 етапу складе аж 54 000 метрів. 

Жіноча версія візьме старт у Швейцарії етапом з Лозанни до Женеви. Вперше спорстменки штурмуватимуть Мон-Венту - одну з найскладніших і найвідоміших вершин в історії Тур де Франс. За дев'ять етапів набір висоти складе 19 000 метрів. Фінішує гонка на Лазурному узбережжі в Ніцці. 
