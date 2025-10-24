У Парижі презентували маршрути чоловічої та жіночої Тур де Франс-2026

Організатори найбільш престижної велошосейної гонки у світі Тур де Франс на спеціальному заході у Парижі презентували маршрути чоловічої та жіночої версії багатоденки у 2026 році.

Як пише The Guardian, Гран-депар для чоловіків відбудеться 4 липня у Барселоні досить рідкісною дисципліною - командною розділкою. Після кількох днів у північно-східній Іспанії пелотон перетне Піренеї і продовжить шлях дорогами Франції.

Ключовим моментом для визначення переможця стануть 19 та 20 етапи, які обидва фінішуватимуть на легендарній вершині Альп д'Уе. А фінал традиційно прийматиме Париж. Загальний вертикальний набір висоти впродовж 21 етапу складе аж 54 000 метрів.

Жіноча версія візьме старт у Швейцарії етапом з Лозанни до Женеви. Вперше спорстменки штурмуватимуть Мон-Венту - одну з найскладніших і найвідоміших вершин в історії Тур де Франс. За дев'ять етапів набір висоти складе 19 000 метрів. Фінішує гонка на Лазурному узбережжі в Ніцці.