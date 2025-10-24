Тренер Лозана Петриченко: "Хочемо зосередитись на здобутті ліцензії на Олімпійські ігри"

Тренер боксера Данила Лозана Віктор Петриченко в коментарі LB.ua розповів про наміри їхньої команди виступити на Олімпійських іграх 2026 року в Лос-Анджелесі.

"Звісно, ми з Данилом розмовляли, обговорювали наші плани на майбутнє. Ми хочемо зосередитись на здобутті ліцензії на Олімпійські ігри. Це одна з цілей у боксі для Данила. Зараз ми зробимо паузу в професійному боксі. Ми будемо проводити там поєдинки, втім нечасто — один на пів року. Вони не будуть такими відповідальними, це буде для того, аби триматися в рейтингу. Далі будемо пробувати чіплятися за ліцензійні змагання. Для початку треба виграти чемпіонат України. Це складний шлях, який, я думаю, нам під силу пройти. У нас багато конкурентів у нашій вазі. Ми ще думаємо, у якій саме вазі будемо боксувати", - розповів він.

Тренер Лозана також наголосив на тому, що не сумнівається в тому, що його підопічний зможе здобути олімпійську ліцензію.

"Я знаю потенціал Данила. Я знаю, що він може здобути ліцензію і показати себе якнайкраще на Олімпіаді. Ми всі знаємо, на що він здатний. У його вазі є дуже сильні хлопці в Україні. Але важливо, аби ти боровся саме в ринзі, а не з іншими обставинами, які можуть виникнути", - підсумовує Петриченко.