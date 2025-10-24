На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСпорт

Тренер Лозана Петриченко: "Хочемо зосередитись на здобутті ліцензії на Олімпійські ігри"

Його підопічний поступився у півфіналі Гран-прі WBC.

Тренер Лозана Петриченко: "Хочемо зосередитись на здобутті ліцензії на Олімпійські ігри"
Лозан б'ється у півфіналі
Фото: WBC_Ukraine

Тренер боксера Данила Лозана Віктор Петриченко в коментарі LB.ua розповів про наміри їхньої команди виступити на Олімпійських іграх 2026 року в Лос-Анджелесі.

"Звісно, ми з Данилом розмовляли, обговорювали наші плани на майбутнє. Ми хочемо зосередитись на здобутті ліцензії на Олімпійські ігри. Це одна з цілей у боксі для Данила. Зараз ми зробимо паузу в професійному боксі. Ми будемо проводити там поєдинки, втім нечасто — один на пів року. Вони не будуть такими відповідальними, це буде для того, аби триматися в рейтингу. Далі будемо пробувати чіплятися за ліцензійні змагання. Для початку треба виграти чемпіонат України. Це складний шлях, який, я думаю, нам під силу пройти. У нас багато конкурентів у нашій вазі. Ми ще думаємо, у якій саме вазі будемо боксувати", - розповів він.

Тренер Лозана також наголосив на тому, що не сумнівається в тому, що його підопічний зможе здобути олімпійську ліцензію.

"Я знаю потенціал Данила. Я знаю, що він може здобути ліцензію і показати себе якнайкраще на Олімпіаді. Ми всі знаємо, на що він здатний. У його вазі є дуже сильні хлопці в Україні. Але важливо, аби ти боровся саме в ринзі, а не з іншими обставинами, які можуть виникнути", - підсумовує Петриченко.

  • Нагадаємо, на останньому чемпіонаті України Данило Лозан виступав у ваговій категорії до 67 кілограмів і став срібним призером змагань. Чемпіоном у цій вазі став Ельвін Алієв. У фіналі турніру він мав зустрітися з Лозаном, але бій не відбувся через травму Данила.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies