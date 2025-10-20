Формула-1. Гран-прі США: Ферстаппен не зупиняється, а «Макларен» продовжує лихоманити

Макс Ферстаппен відкрито заявляє про своє бажання стати чемпіоном світу, а в команді «Макларен» тим часом триває спад. Пілоти «папаєв» захопилися боротьбою між собою й ризикують втратити лідерські позиції в особистому заліку. Зате у «Феррарі» все стабільно: Льюїс Гемілтон стає головною невдахою команди.

Вікенд в Остіні подарував фанам Формули-1 справжню бурю емоцій. Тут було все: боротьба, розпач, аварії, рекорди й сюрпризи.

Ударний спринт

Після дострокової перемоги в Кубку конструкторів пілоти «Макларена» можуть втратити лідерство в особистому заліку — і все це через власні амбіції та бажання довести свою правоту всередині команди.

Уже на старті спринтерської гонки сталася аварія. Головні герої – Оскар Піастрі та Ніко Хюлькенберг. Через їхнє зіткнення постраждали також Ландо Норріс і Фернандо Алонсо. Якщо Хюлькенберг зумів повернутися на трасу одним із останніх, інші достроково завершили перегони. Одноосібного винуватця аварії так і не знайшли – стюарди визнали зіткнення гоночним інцидентом.Якщо ви думаєте, що на цьому аварії в спринті закінчилися — то ні! Наприкінці гонки на трасі з’явилася машина безпеки, яку викликав Ленс Стролл, вибивши Естебана Окона в першому повороті на 16-му колі.

У підсумку перемогу у спринті здобув Макс Ферстаппен, другим фінішував пілот «Мерседеса» Джордж Рассел, третім – Карлос Сайнс із «Вільямса».

Пізніше, за підсумками кваліфікації, нідерландець здобув поул, випередивши Норріса на 0,291 секунди. Другий ряд на старті зайняли Леклер і Рассел, а Оскар Піастрі розташувався на шостій позиції, пропустивши вперед Льюїса Гемілтона.

Ферстаппен усіх переграв

Після перемог у спринті та кваліфікації Ферстаппен оформив своєрідний хет-трик, здобувши перемогу й у головній гонці. Допоміг йому в цьому Шарль Леклер, який уже на старті обійшов Норріса й успішно стримував його впродовж наступних 20 кіл, за які Ферстаппен наростив відрив у 10 секунд.

Фото: EPA/UPG Норріс і Леклер з'ясовують стосунки під час гонки

До слова, Норріс і Леклер усю гонку з’ясовували між собою, хто буде другим. На 21-му колі пілотові «Макларена» вдалося повернути собі другу позицію, але вже після піт-стопу Норріс знову опинився третім. Ситуація повторилася й на 51-му колі, коли Ландо знову намагався обігнати Шарля. Пілот «Феррарі» зберіг позицію, але ненадовго — наприкінці гонки Норріс таки досяг свого.У підсумку Ферстаппен спокійно фінішував першим, Норріс — другим, а Леклер — третім.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен після перемоги

Перемога дозволила Ферстаппену ще ближче наблизитися до Піастрі в особистому заліку. Розрив між ними становить 40 очок.

Особистий залік пілотів після Гран-прі США (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 346 очок; Ландо Норріс («Макларен») — 332; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 306; Джордж Рассел («Мерседес») — 252; Шарль Леклер («Феррарі») — 192.

Фото: EPA/UPG Болід Макса Ферстаппена

Після цього Ферстаппен розкрив усі карти: він може й прагне знову стати чемпіоном світу.

«Ми знайшли правильний напрям у роботі з болідом. Це все дуже просто. Звісно, ми оновили машину, але насамперед краще зрозуміли, як змусити її працювати там, де потрібно.Щовихідних ми намагаємося досягати цього — і хоч іноді виходить краще, іноді гірше, загалом останні етапи були набагато стабільнішими, ніж раніше. Саме цього тепер треба прагнути на кожному вікенді», — сказав Ферстаппен після перемоги в Остіні.

Рекорди Гемілтона

Якщо Ферстаппен знайшов підхід до свого боліда, повернув собі впевненість і прагне перемогти в сезоні, то його колишній головний конкурент Льюїс Гемілтон продовжує штампувати безвиграшні гонки за «Феррарі».

Фото: EPA/UPG Гемілтон на Гран-прі США

Після Гран-прі США, де Гемілтон став четвертим, він установив своєрідний антирекорд — за кількістю проведених гонок за «Скудерію» без подіуму в основній гонці. Таких у Льюїса вже 19. Британець має перемогу в спринті на Гран-прі Китаю, однак у повноцінній гонці залишається без подіуму.

Таким чином 7-разовий чемпіон світу перевершив досягнення Дідьє Піроні, яке трималося з 1982 року. Тоді французький гонщик зумів перервати серію невдалих заїздів і сходів, що тривала 18 етапів, і виграв Гран-прі Сан-Марино.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон

Не обійшлося й без гарних новин для Льюїса – четверте місце в Остіні допомогло йому оновити власний рекорд за кількістю набраних очок: Гемілтон перетнув позначку в 5000 залікових балів за кар’єру. До речі, найближчим переслідувачем Гемілтона є пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппен — у нього станом на зараз 3329,5 очка за кар’єру.

Наступний етап королівських перегонів відбудеться в Мексиці на автодромі імені братів Родрігес. Основна гонка — 26 жовтня.