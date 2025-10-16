До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСпорт

Олександр Усик розповів про те, як виховує дітей

Український чемпіон виховує чотирьох дітей: двох синів і двох дочок.

Олександр Усик розповів про те, як виховує дітей
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Український абсолютний чемпіон у суперважкій вазі з боксу Олександр Усик розповів у рамках дискусії на Міжнародному київському економічному форумі про те, як виховує дітей.

Його слова передає кореспондент LB.ua.

«Люблю їх. Є багато способів виховання дітей. Я трішки спостерігаю за цим. Згадую, як батько й мама казали мені. Зараз у мене є діти. Чи роблю я так само? Ні. Роблю по-своєму, як я казав, як я задумував собі. Деякі моменти, як робив батько, я продовжую робити зі своїми синами, але не з доньками. Спостерігаю за ними, чую їх», – сказав він.

За словами Олександра Усика, до певного віку дитину треба змушувати розвиватися.

«До 14-15 років дітей трішки треба змушувати робити певні речі, тому що коли кажуть дати дитині вибір, то вона обере нічого не робити. Мозок – це така штука, яка хоче кайфувати й нічого не робити», – зауважив Олександр Усик.

Нагадаємо, в український прокат вийшла спортивна драма Бенні Сафді «Незламний» — драматична історія про першопроходця ММА (mixed martial arts) Марка Керра. Роль українського бійця Ігоря Вовчанчина грає Олександр Усик.

19 липня на «Вемблі» український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа і став триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies