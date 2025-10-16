Олександр Усик розповів про те, як виховує дітей

Український абсолютний чемпіон у суперважкій вазі з боксу Олександр Усик розповів у рамках дискусії на Міжнародному київському економічному форумі про те, як виховує дітей.

Його слова передає кореспондент LB.ua.

«Люблю їх. Є багато способів виховання дітей. Я трішки спостерігаю за цим. Згадую, як батько й мама казали мені. Зараз у мене є діти. Чи роблю я так само? Ні. Роблю по-своєму, як я казав, як я задумував собі. Деякі моменти, як робив батько, я продовжую робити зі своїми синами, але не з доньками. Спостерігаю за ними, чую їх», – сказав він.

За словами Олександра Усика, до певного віку дитину треба змушувати розвиватися.

«До 14-15 років дітей трішки треба змушувати робити певні речі, тому що коли кажуть дати дитині вибір, то вона обере нічого не робити. Мозок – це така штука, яка хоче кайфувати й нічого не робити», – зауважив Олександр Усик.

Нагадаємо, в український прокат вийшла спортивна драма Бенні Сафді «Незламний» — драматична історія про першопроходця ММА (mixed martial arts) Марка Керра. Роль українського бійця Ігоря Вовчанчина грає Олександр Усик.

19 липня на «Вемблі» український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа і став триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі.