«Незламний» з Двейном Джонсоном і Олександром Усиком: удари на рингу і поза ним

В український прокат вийшла спортивна драма Бенні Сафді «Незламний» — драматична історія про першопроходця ММА ( mixed martial arts ) Марка Керра. Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі, де Сафді отримав «Срібного лева» за найкращу режисуру. Кінокритик Ігор Кромф розповідає, як спортивна драма може виявитися фільмом узагалі не про спорт і про першу роль у кіно українського боксера-важковаговика Олександра Усика.

Брати Джош і Бенні Сафді увірвались у кіносвіт 2017 року з «Гарними часами», які помітили в Каннах. Після того була ще одна спільна стрічка «Неограновані коштовності», а у 2025-му брати розділилися і кожен зняв по спортивному фільму. Джош готується представити в грудні історію про гравця в настільний теніс Марті Маузера — «Марті Супрім. Геній комбінацій» з Тімоті Шаламе в головній ролі; Бенні створив стрічку про зародження змішаних єдиноборств — чи не найжорстокіші й найвидовищніші спортивні змагання сучасності.

У центрі сюжету — першопроходець ММА Марк Керр на піку кар’єри в 1997–2000-х, коли цей вид спорту був популярний лише в Японії. Там існував турнір «Прайм». На відміну від сучасних мільйонних гонорарів і рекламних контрактів, тоді бійці ММА вважали 250 тисяч призових за перемогу в серії бійок в клітці-октагоні реальним шансом завершити небезпечну кар’єру та забезпечити собі пенсію.

Однак Бенні Сафді цікавить не стільки історія ММА, скільки людина в центрі цього жорстокого спорту. До цього про Марка Керра зняв фільм Джон Гайамс — у 2002-му вийшов його док «Руйнівна машина: життя й часи екстремального бійця Марка Керра». Сафді крокує за цим документальним фільмом, створюючи при цьому дуже тонку драму про те, як людина може бути незламною на рингу і по-дитячому радіти скрученій у бійці шиї противника, але при цьому залишається крихкою, наче японська порцеляна, у будь-якій побутовій сварці з партнеркою.

Фото: itc.ua Кадр з фільму 'Незламний'

Фільми про бойові види спорту вже стали окремим піджанром спортивного кіно. Рон Говард створив історичне полотно про Велику депресію, розповідаючи історію легенди боксу Джима Джея Бреддока в «Нокдауні», а Джон Авілдсон і Сільвестр Сталлоне свого часу подарували надію розбитому поств’єтнамським синдромом і вотергейтською параноєю американському суспільству своїм «Роккі».

У такому піджанрі сцена бою є ключовим моментом стрічки. Складно побудована хореографія бійки (колись її довів до ідеалу Мартін Скорсезе монтажним новаторством у «Скаженому бику») стає кульмінацією, яку глядач очікує протягом всього хронометражу. Та Сафді створює зовсім іншу стрічку, в якій бої відіграють другорядну роль. У його фільмі головний опонент Керра — це харківський кікбоксер Ігор Вовчанин, якого зіграв український боксер Олександр Усик.

Роль Усика хоч і епізодична, але значно більша, ніж колишні появи в кіно іншої легенди боксу — Володимира Кличка. На початку 2000-х Кличко зіграв низку камео в німецьких ромкомах Тіля Швайґера («Красунчик» і «Красунчик-2»), а також з’явився в «Одинадцятьох друзях Оушена» Стівена Содерберга — це хвилинне камео стало основою для маркетингу фільму в Україні. Роль Усика також заохотить українських глядачів до перегляду «Незламного». Свою невелику роль боксер зіграв цілком переконливо, хоч і без особливої драматургічної складності, але з певним елементом комічності.

Фото: itc.ua Кадр з фільму 'Незламний'.

Бій з Вовчанином Сафді показує досить побіжно, без яскравих монтажних прийомів чи премудрої хореографії. Решта боїв узагалі існують у кадрі лише для того, щоб глядач не забував: у фільмі йдеться про ікону ММА. Натомість Сафді цікавить усе те, що буває після бою. Його камера рухається по вітальнях і спальнях арізонського будинку Керра, а також по офісах і роздягальнях в Токіо.

У Сафді будь-який актор стає здатним на більший перфоманс, ніж був у його кар’єрі до цього. Роберт Паттінсон прийшов у «Гарні часи» Сафді, якраз коли намагався відмитися від «Сутінків». Зняти Адама Сендлера без зайвого кривляння до Сафді зміг тільки Пол Томас Андерсон у фільмі «Любов, що збиває з ніг». Тепер Бенні Сафді віддає головну роль Двейну (Скелі) Джонсону — акторові, який збудував кар’єру на другосортних комедійних бойовиках. Скеля насправді дуже класний актор, він має відчуття самоіронії та комедійний талант. Роль у «Незламному» — велике випробування, з яким він ідеально справляється, створюючи дуже тонкий образ велетня-бійця, беззахисного перед залежностями, стосунками та взагалі життям поза рингом. Ідеальним доповненням цього образу стає Емілі Блант, яка грає партнерку Керра — Дон.

Сафді не намагається критикувати токсичну маскулінність, як це робив Шон Дуркін в історії про родину рестлерів фон Еріхів «Залізний кіготь». Спільно з оператором Масео Бішопом він озброюється 16-міліметровою плівковою камерою, щоб з контрастом, шумом і зернистим зображенням показати історію переживань, страждань й усвідомлення людини. Ця людина колись стала легендою, але потім відмовилася від цього статусу і продовжила жити далі. Історія «Незламного» взагалі не про спорт — вона про те, що життя триває після будь-яких ударів.