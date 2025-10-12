Стала відома представниця України на Дитячому Євробаченні-2025

У фіналі Національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2025 перемогу здобула Софія Нерсесян із піснею "Мотанка".

Про це повідомило Суспільне.

З-поміж шістьох фіналістів, за результатами глядацького голосування та оцінювання журі, визначили переможницю, яка отримала від журі 5, а від глядачів - 6 балів.

Глядацьке онлайн-голосування проходило у застосунку Дія у два етапи відповідно до практики міжнародного пісенного конкурсу: за два дні до фіналу Національного відбору та під час трансляції. У голосуванні взяла участь рекордна кількість під час фіналу - 190 тис. 71 українець.

Фото: Суспільне