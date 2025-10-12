Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Стала відома представниця України на Дитячому Євробаченні-2025

У фіналі Нацвідбору перемогла Софія Нерсесян із піснею "Мотанка".

Софія Нерсесян
Фото: Суспільне

У фіналі Національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2025 перемогу здобула Софія Нерсесян із піснею "Мотанка".

Про це повідомило Суспільне.

З-поміж шістьох фіналістів, за результатами глядацького голосування та оцінювання журі, визначили переможницю, яка отримала від журі 5, а від глядачів - 6 балів.

Глядацьке онлайн-голосування проходило у застосунку Дія у два етапи відповідно до практики міжнародного пісенного конкурсу: за два дні до фіналу Національного відбору та під час трансляції. У голосуванні взяла участь рекордна кількість під час фіналу - 190 тис. 71 українець.

Фото: Суспільне

  • Цьогоріч Дитячий пісенний конкурс Євробачення вдруге за історію проведення відбудеться у Грузії. Фінал Дитячого Євробачення – 2025, у якому візьмуть участь 18 країн, пройде 13 грудня у Тбілісі.
