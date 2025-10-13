У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зимова кампанія України
Культура

У Харківському військовому шпиталі відбулися перші сесії проєкту «Вібрації відновлення»

Ініціатива  спрямована на психологічну реабілітацію поранених військовослужбовців.

У Харківському військовому шпиталі відбулися  сесії унікального проєкту «Вібрації відновлення. Оркестр для реабілітації». Ця ініціатива — комплексна соціокультурна модель, спрямована на психологічну реабілітацію поранених військовослужбовців. Започаткований військовослужбовцями 5-ї окремої штурмової бригади за підтримки Українського культурного фонду, проєкт перетворює живу музику на потужний терапевтичний інструмент.

Проєкт перетворює живу музику на потужний терапевтичний інструмент.
Проєкт перетворює живу музику на потужний терапевтичний інструмент.

Ідейним натхненником та диригентом проєкту є начальник відділення комунікацій 5-ї штурмової бригади, старший лейтенант Сергій Лихоманенко. До розробки концепції та методичних матеріалів долучилася художня керівниця проєкту, докторкамистецтвознавства, професорка Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського Юлія Ніколаєвська. Вона розробила концертні програми як «емоційну подорож», що допомагає учасникам пережити ключові етапи життя — від дитинства до сьогодення — через музику та поезію.

За психологічний супровід відповідає Ксенія Ємець— українська психологиня, фасилітаторка, дійсна членкиня військового дивізіону Національної психологічної асоціації України. Вона адаптувала модель терапевтичної роботи з урахуванням постійно змінного складу учасників і стислих термінів перебування у шпиталі. Учасники мають змогу долучитися до арт-терапевтичних груп, дихальних практик та груп підтримки у форматі «рівний-рівному».

Натхненником та диригентом проєкту є начальник відділення комунікацій 5-ї штурмової бригади, старший лейтенант Сергій Лихоманенко
Натхненником та диригентом проєкту є начальник відділення комунікацій 5-ї штурмової бригади, старший лейтенант Сергій Лихоманенко

Однією з особливостей проєкту є інноваційний мобільний застосунок. Під час виконання композицій військовослужбовці можуть висловити свої емоції, натискаючи на відповідні емоджи в додатку. Цей інструмент дозволяє команді проєкту в режимі реального часу аналізувати, як саме музика відгукується в душі слухача, забезпечуючи валідні дані для наукового дослідження.

Досвід, отриманий під час реалізації проєкту, буде узагальнено в методичному посібнику, який включатиме алгоритми дій для психологів, рекомендації щодо добору музичного матеріалу та протоколи етичної взаємодії. Це дозволить масштабувати проєкт та впроваджувати його в інших госпіталях, реабілітаційних центрах та мобільних бригадах по всій Україні.

Проєкт хочуть масштабувати і на інші госпіталі
Проєкт хочуть масштабувати і на інші госпіталі

