Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

У Полтаві пройде концерт польської музики

Виконають твори Гражини Бацевіч, Мєчислава Карловіча, Вітольда Лютославського.

Території культури

Фото: Pro Musica Viva

17 жовтня у Полтавської обласній філармонії відбудеться концерт “Польська музика в Україні”. Камерний оркестр ім. Дмитра Ахшарумова під орудою диригента Романа Реваковича виконає твори твори польських комозиторів: Гражини Бацевіч, Мєчислава Карловіча, Вітольда Лютославського. Солістами будуть українські віртуози – піаніст Дмитро Таванець та скрипаль Андрій Павлов.

Концерт відбудеться в рамках програми фонду Pro Musica Viva, метою якої є популяризація польської музики в Україні. Програма відбувається за фінансової підтримки польського Міністерства культури та національної спадщини у співпраці з Польським інститутом у Києві. Попередні концерти програми вже пройшли у Хмельницькому, Івано-Франківську, Львові та Тернополі. 

Програма концерту:

  • Генрик Міколай Гурецький – Концерт для фортепіано та струнних
  • Валентин Сильвестров – 3 Серенади для фортепіано та струнних
  • Вітольд Лютославський – «Траурна музика» для струнного оркестру
  • Гражина Бацевіч – «Концерт для струнного оркестру»

Наступний концерт цієї програми пройде в Києві у Національній філармонії України. На ньому також виконають «Симфонію жалісних пісень» Генрика Міколая Гурецького. Сольну партію заспіває Оксана Крамарева – солістка Національного оперного театру ім. Т. Шевченка.

Про фонд Pro Musica Viva:

  • від заснування у 1998 році варшавський фонд Pro Musica Viva будує українсько-польські музичні мости;

  • у Польщі від 1999 року фонд проводить фестиваль «Дні української музики у Варшаві», який має на меті донести до польського слухача шедеври української академічної музики; 

  • Фонд також регулярно проводить концерти, спрямовані на популяризацію польської музики в Україні.

***

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Території культури
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies