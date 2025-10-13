У Полтаві пройде концерт польської музики

Фото: Pro Musica Viva

17 жовтня у Полтавської обласній філармонії відбудеться концерт “Польська музика в Україні”. Камерний оркестр ім. Дмитра Ахшарумова під орудою диригента Романа Реваковича виконає твори твори польських комозиторів: Гражини Бацевіч, Мєчислава Карловіча, Вітольда Лютославського. Солістами будуть українські віртуози – піаніст Дмитро Таванець та скрипаль Андрій Павлов.

Концерт відбудеться в рамках програми фонду Pro Musica Viva, метою якої є популяризація польської музики в Україні. Програма відбувається за фінансової підтримки польського Міністерства культури та національної спадщини у співпраці з Польським інститутом у Києві. Попередні концерти програми вже пройшли у Хмельницькому, Івано-Франківську, Львові та Тернополі.

Програма концерту:

Генрик Міколай Гурецький – Концерт для фортепіано та струнних

Валентин Сильвестров – 3 Серенади для фортепіано та струнних

Вітольд Лютославський – «Траурна музика» для струнного оркестру

Гражина Бацевіч – «Концерт для струнного оркестру»

Наступний концерт цієї програми пройде в Києві у Національній філармонії України. На ньому також виконають «Симфонію жалісних пісень» Генрика Міколая Гурецького. Сольну партію заспіває Оксана Крамарева – солістка Національного оперного театру ім. Т. Шевченка.

Про фонд Pro Musica Viva:

від заснування у 1998 році варшавський фонд Pro Musica Viva будує українсько-польські музичні мости;

у Польщі від 1999 року фонд проводить фестиваль «Дні української музики у Варшаві», який має на меті донести до польського слухача шедеври української академічної музики;

Фонд також регулярно проводить концерти, спрямовані на популяризацію польської музики в Україні.

***

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.