Авторкою радіодиктанту-2025 стане письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме його акторка Наталія Сумська

Над текстом радіодиктанту ще працюють. 

Авторкою радіодиктанту-2025 стане письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме його акторка Наталія Сумська
25-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, 25 жовтня 2024 |
Фото: kharkivoda.gov.ua

Авторкою Радіодиктанту національної єдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська.

Про це пише "Суспільне культура". 

"Тексту ще немає. Текст у процесі народження. Текст з'являється за декілька днів до самої події. Зі всіма змінами, уточненнями", – зазначила координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько.

Євгенія Кузнєцова є українською письменницею, авторкою романів "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі", а також нонфікшну про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія", артбуку про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі" та мальопису "Історія українського борщу".

Крім того, Євгенія перекладає з англійської, німецької та іспанської й має науковий ступінь у галузі міжнародних та міжкультурних досліджень. 

Наталія Сумська – українська акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у понеділок, 27 жовтня об 11:00, до Дня української писемності та мови. Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного.

Минулого року до Радіодиктанту національної єдності долучилося понад 500 тисяч людей. Близько 10 тисяч листів надійшло на перевірку з понад 30 країн світу.

У 2024-му текст до радіодиктанту писала Оксана Забужко, а читав його поет і військовий Павло Вишебаба. Також авторами радіодиктанту в попередні роки були: Катерина Калитко, Ірина Цілик, Юрій Андрухович, Іван Малкович та інші.
