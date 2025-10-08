Австралія передала Україні незаконно вивезені предмети археології

Йдеться про скроневу підвіску ІІІ тисячоліття до нашої ери, та наконечник стріли, характерний для давньоруських пам’яток XII–XIII століть.

Міністерству культури та стратегічних комунікацій передали два предмети археології, що були незаконно вивезені з України до Австралії. Йдеться про скроневу підвіску, ймовірно доби ямної культурно-історичної спільноти ІІІ тисячоліття до нашої ери, та наконечник стріли, характерний для давньоруських пам’яток XII–XIII століть.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Фото: МКСП

У МЗС нагадали, що історія повернення незаконно вивезених з України до Австралії культурних цінностей розпочалась у жовтні 2023 року, коли Прикордонна служба Австралії виявила два надіслані з України пакунки, в яких були археологічні об’єкти.

Після цього розпочалася перевірка щодо можливого незаконного вивезення культурних цінностей з території нашої держави, і в лютому 2025 року міністр мистецтв Австралії Тоні Берк підписав розпорядження про повернення двох археологічних предметів Україні, а в серпні цього року особисто вручив цінності послу України в Австралії Василю Мирошниченку.

На сьогодні Мінкультури та Міністерство закордонних справ за останні 10 років вдалося повернути в Україну низку культурних цінностей, які були викрадені під час ІІ Світової війни, а також у 2020-х роках. Серед них: картини "Закохані" французького художника П’єра Луї Гудро та "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" українського художника Михайла Паніна (зі Сполучених Штатів Америки); царську грамоту Петра Першого 1708 року (з Німеччини), "скіфське золото" (з Нідерландів) та інші.

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що повернення українських артефактів - це важливий компонент відновлення історичної справедливості та підтвердження історичної тяглості України.

"Це особливо важливо в умовах, коли Росія веде проти України геноцидну війну та намагається стерти нашу історію. Кожен повернутий історичний предмет — це частина нашої національної пам’яті та нашої ідентичності. Будемо і надалі активно працювати над поверненням та збереженням нашої культурної спадщини", - наголосив він.

У Мінкультури також зазначили, що було запроваджено персональні санкції проти 15 представників російських музейних установ, причетних до незаконного обліку українських культурних цінностей, підтримки окупаційного режиму та поширення антиукраїнської пропаганди.