«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Австралія передала Україні незаконно вивезені предмети археології

Йдеться про скроневу підвіску ІІІ тисячоліття до нашої ери, та наконечник стріли, характерний для давньоруських пам’яток XII–XIII століть. 

Тетяна Бережна і Андрій Сибіга
Фото: МКСК

Міністерству культури та стратегічних комунікацій передали два предмети археології, що були незаконно вивезені з України до Австралії. Йдеться про скроневу підвіску, ймовірно доби ямної культурно-історичної спільноти ІІІ тисячоліття до нашої ери, та наконечник стріли, характерний для давньоруських пам’яток XII–XIII століть. 

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Фото: МКСП

У МЗС нагадали, що історія повернення незаконно вивезених з України до Австралії культурних цінностей розпочалась у жовтні 2023 року, коли Прикордонна служба Австралії виявила два надіслані з України пакунки, в яких були археологічні об’єкти.

Після цього розпочалася перевірка щодо можливого незаконного вивезення культурних цінностей з території нашої держави, і в лютому 2025 року міністр мистецтв Австралії Тоні Берк підписав розпорядження про повернення двох археологічних предметів Україні, а в серпні цього року особисто вручив цінності послу України в Австралії Василю Мирошниченку.

На сьогодні Мінкультури та Міністерство закордонних справ за останні 10 років вдалося повернути в Україну низку культурних цінностей, які були викрадені під час ІІ Світової війни, а також у 2020-х роках. Серед них: картини "Закохані" французького художника П’єра Луї Гудро та "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" українського художника Михайла Паніна (зі Сполучених Штатів Америки); царську грамоту Петра Першого 1708 року (з Німеччини), "скіфське золото" (з Нідерландів) та інші.

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що повернення українських артефактів - це важливий компонент відновлення історичної справедливості та підтвердження історичної тяглості України.

"Це особливо важливо в умовах, коли Росія веде проти України геноцидну війну та намагається стерти нашу історію. Кожен повернутий історичний предмет — це частина нашої національної пам’яті та нашої ідентичності. Будемо і надалі активно працювати над поверненням та збереженням нашої культурної спадщини", - наголосив він.

У Мінкультури також зазначили, що було запроваджено персональні санкції проти 15 представників російських музейних установ, причетних до незаконного обліку українських культурних цінностей, підтримки окупаційного режиму та поширення антиукраїнської пропаганди.

  • У жовтні 2023 року Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" передали 14 культурних цінностей, раніше викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше, в березні 2023 року, американська сторона передала Україні крем’яну сокиру періоду пізнього енеоліту - ранньої бронзи, дві залізні шаблі та залізний меч доби середньовіччя.
